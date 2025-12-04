Un alt factor important îl reprezintă instalarea și întreținerea stațiilor de încărcare, percepute drept procese costisitoare și complicate. În plus, infrastructura actuală nu este considerată suficient de dezvoltată pentru a susține o tranziție accelerată către mobilitatea electrică.

În România, programul Rabla Plus, principalul motor al vânzărilor de mașini electrice în ultimii ani, a fost redus, ceea ce a contribuit la prăbușirea cererii. În lipsa subvențiilor generoase, achiziția unei mașini electrice a devenit mult mai puțin atractivă pentru cumpărători.

Țări precum Germania și Marea Britanie au trecut, de asemenea, prin ajustări ale politicilor de sprijin, ceea ce a influențat negativ dinamica pieței EV. Constructorii auto au început să raporteze amânări în comenzi și stocuri în creștere, semne care indică o diminuare clară a ritmului de adopție.

La nivel politic, cea mai mare schimbare vine din Statele Unite, unde președintele Donald Trump a anunțat că va renunța la planurile fostei administrații pentru electrificarea accelerată a pieței auto. Trump a declarat că SUA nu vor continua direcția propusă de Joe Biden, afirmând că aceasta a presupus „tehnologii scumpe și presiune excesivă asupra producătorilor”.

„A fost o presiune enormă asupra prețurilor mașinilor, combinată cu nebunia mandatului lui Biden pentru vehicule electrice”, a spus Trump, subliniind că administrația sa renunță la obiectivul de a atinge o cotă de 50% vehicule electrice în vânzările noi până în 2030.

Decizia include și anularea unui ordin executiv care încuraja industria auto să accelereze tranziția către mobilitatea electrică. Prin această mișcare, Trump semnalizează o reorientare clară către producția tradițională de automobile, menționând că îi plac „mașinile mici japoneze”, considerate de el exemple de eficiență și simplitate.

Anunțul Administrației Trump ar putea avea efecte semnificative asupra industriei auto mondiale, întrucât Statele Unite reprezintă una dintre cele mai mari piețe pentru vehicule electrice. Producătorii internaționali își vor recalibra strategiile, mai ales cei care planificau investiții majore în infrastructură și modele EV pentru piața americană.

În Europa, producătorii încearcă deja să reducă prețurile modelelor electrice pentru a menține atractivitatea lor comercială. Cu toate acestea, diferențele față de modelele pe combustie internă rămân considerabile, iar scăderea cererii pune presiune suplimentară asupra industriei.

Scăderea interesului pentru vehicule electrice, combinată cu schimbările politice din SUA, generează un climat de incertitudine la nivel global. Analiștii pieței consideră că adoptarea EV-urilor va depinde tot mai mult de politicile fiscale, de evoluția tehnologiilor de baterii și de capacitatea producătorilor de a reduce costurile.

În același timp, companiile auto sunt nevoite să își reevalueze planurile pentru următorii ani, în funcție de evoluțiile din piețe majore precum SUA, UE și China. Recalibrarea strategiei este vizibilă în prioritizarea mașinilor mai accesibile, în timp ce planurile pentru extinderea gamelor electrice sunt ajustate în funcție de cererea reală.