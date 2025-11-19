BMW România a fost inclusă de către Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes”, iar cu această ocazie, Oliver Rademacher, director general al companiei, a oferit un interviu publicației în care a vorbit despre investițiile din ultimul timp și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2024?

OLIVER RADEMACHER: Chiar şi în condiţii de piaţă volatilă, BMW România a fost în ultimii ani pe un trend ascendent în ceea ce priveşte veniturile şi profitul. Conform cifrelor oficiale de la Registrul Comerţului, am încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de aproape 400 milioane Euro (+12%) şi un profit de 6.5 milioane Euro (+42%).

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

OR: Lucrăm alături de o reţea de puternică de dealer care investeşte constant în soluţii şi servicii noi pentru clienţii noştri. Un exemplu foarte important – la începutul acestui an, împreună cu BMW Auto Cobălcescu, am lansat o premieră mondială absolută – primul service BMW cu o interfaţă complet digitală cu clienţii, de la programare, până la plată – Digital Service Only. Clienţii au mai multe beneficii importante. Comunicarea digitală oferă mai multă flexibilitate: maşinile pot fi predate şi ridicate la orice oră, în orice zi a săptămânii. În acelaşi timp, putem asigura mai multă transparenţă, cu o serie de instrumente de informare digitală, inclusiv mesaje video direct de la maşina clientului din atelierul de service. Suntem foarte mândri că această iniţiativă locală a creat un model global pentru BMW Group.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

OR: Instabilitatea politică şi evoluţia economică sunt cele mai mari provocări, cu un impact direct în cea ce priveşte inflaţia şi dobânzile. O presiune suplimentară a venit din lipsa de predicitiblitate a politicilor fiscal şi a programelor guvernamentale de susţinere a pieţei de automobile – în special Rabla Plus.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

OR: Reprezentăm cel mai de succes porducător premium de automobile, cu mărci şi o imagine deosebit de puternică. Avem şansa unor produse foarte valoroase şi, în acelaşi timp, prin principiul “technology openness”, acoperim o gamă variată, care răspunde unor tipuri de clienţi foarte diferiţi. De exemplu oferim, în egală măsură, unele din cele mai competitive modele diesel, dar şi modele electrice de pe piaţă. Chiar dacă suntem un constructor premium, diversitatea este factorul cheie care ne dă şansa să adresăm un grup ţintă mare şi foarte variat.

Alături de produse, facem eforturi reale pentru a susţine calitatea serviciilor şi aici Digital Service Only este un exemplu puternic, cu un impact important în experienţa clienţilor. Tehnologia transformă serviciile – nu trebuie să facă lucrurile mai complicate, ci mai simple şi mai clare. Cred că în ultimii ani am făcut o serie de paşi importanţi în acest sens.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

OR: Sunt mândru că am alături de mine o echipă suplă, extrem de eficientă și eficace, care a livrat rezultate excepționale. Echipa este sudată și extrem de adaptabilă la un mediu în schimbare, iar ca echipă cu vechime, lucrează foarte bine împreună. Acest lucru se reflectă în turnover-ul de personal foarte scăzut. Până la finalul acestui an, biroul nostru va trece printr-un proces amplu de renovare; pregătim un mediu excepțional pentru o echipă excepțională.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

OR: Avem o şansă unică – BMW are o tradiţie de mai bine de jumătate de secol în proiecte culturale, cu o reţea puternică de partenri şi o expertiză unică. Vrem să valorificăm această experienţă şi pe plan local. Explorăm colaborări cu târguri şi galerii de artă sau proiecte de muzică clasică. Încercăm să dăm valoare proiectelor alături de care suntem, să fim un partener şi să construim împreună.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

OR: Cu un deficit care ameninţă să depăşească 10% şi un rating de ţară la limita de junk şi pe trend negative, cu siguranţă situaţia este deosebit de dificilă. Reforma este uneori un drum dureros, mai ales la început, dar este esenţială pentru a depăşi acest moment foarte greu. Cu toate acestea, cred mult în potenţialul României, avem resurse puternice şi jucători mari care investesc aici. Inclusiv BMW Group a dezvoltă în România un hub IT puternic. Trebuie să depăşim acest moment dificil şi să ne valorificăm potenţialul.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

OR: Reprezentăm cel mai puternici mărci premium din lume, care se remarcă printr-o tradiţie puternică a inovaţiei şi a experienţei de condus.