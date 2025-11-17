Primăria Sectorului 1 anunță deschiderea unui sistem online dedicat administrării parcărilor de reședință, prin intermediul site-ului parcari.primariasector1.ro. Noua aplicație reprezintă baza procesului de digitalizare a modului în care sunt gestionate locurile de parcare din sector.

Potrivit instituției, în acest moment platforma permite verificarea și actualizarea datelor pentru persoanele care au contracte active sau care figurează deja pe listele de așteptare.

Într-o fază ulterioară, portalul va include și secțiunea pentru transmiterea de solicitări noi, sub denumirea „Solicitare loc de parcare rezidenţial”. Această funcție se adresează celor care nu se află în prezent în baza de date a primăriei cu o cerere înregistrată.

Totodată, administrația locală anunță că noile locuri disponibile vor fi încărcate în platformă treptat. Atribuirea lor se va face doar pentru persoanele care locuiesc în proximitatea spațiilor respective, pe o rază de 100 de metri. Criteriile de prioritizare vor ține cont de vechimea cererii și de distanța față de adresa solicitantului. La fiecare încărcare de locuri, vor fi comunicate public străzile și numărul spațiilor nou disponibile.

Primăria le cere tuturor rezidenților care dețin contracte valabile să acceseze portalul și să verifice corectitudinea informațiilor. Dacă au apărut modificări – schimbarea cărții de identitate, schimbarea autoturismului, numărului de înmatriculare sau a seriei de șasiu – acestea trebuie actualizate în platformă pentru ca documentele să își păstreze valabilitatea.

Instituția subliniază că toate cererile deja depuse au fost importate automat, cu păstrarea ordinii cronologice, iar locuitorii aflați pe listele de așteptare nu trebuie să depună din nou dosarele. Singura obligație este corectarea eventualelor modificări apărute între timp.

Abonamentul pentru parcarea de reședință cu rezervarea unui loc costă între 376 și 754 de lei pe an, în funcție de zona în care se află spațiul de parcare. Atribuirea se va face exclusiv prin intermediul platformei digitale, iar beneficiarii trebuie să respecte mai multe condiții: să aibă un autoturism înmatriculat, cu ITP și RCA valabile, să fie proprietari sau utilizatori legali (comodat, leasing) și să nu aibă datorii la bugetul local.

Contractele sunt valabile anual și pot fi prelungite dacă plata taxei se face până la 31 martie. Achitarea poate fi realizată integral sau în două tranșe, scadente la 31 martie și 30 septembrie.

Pentru a evita supraîncărcarea zonelor rezidențiale, administrația locală transmite că fiecărei gospodării îi va fi alocat un singur loc de parcare de reședință. Un al doilea loc va putea fi atribuit doar în parcările publice cu plată, ce vor deveni operaționale în primăvara anului 2026.