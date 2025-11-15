Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici, care și-a confirmat candidatura la Primăria Generală a Capitalei, a anunțat într-un videoclip publicat pe TikTok că intenționează să reducă tariful pentru parcările publice din București la un leu pe oră.

În materialul postat pe rețeaua socială, Teodorovici a fost întrebat de un utilizator „ce mai poate face cu un leu în București”.

Candidatul a afirmat că, în prezent, un leu „nu ajută la nimic”, însă a susținut că, în cazul în care va fi ales primar general, din 8 decembrie parcarea în Capitală ar urma să coste doar un leu pe oră. El a precizat că prețul actual, de aproximativ cinci lei pe oră sau chiar mai mult în unele zone, ar fi redus semnificativ în întreg orașul.

Teodorovici a mai transmis că va prezenta toate măsurile pe care le propune pentru București pe conturile sale de social media, îndemnând utilizatorii să îl urmărească pentru detalii suplimentare.

„- Eugen, ce pot să mai fac cu un leu în București? – Cu un leu? Astăzi, nimic. Dar din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele.”

Alegerile pentru Primăria București vor fi pe 7 decembrie 2025. Depunerea candidaturilor începe pe 11 noiembrie și se termină pe 17 noiembrie. Campania electorală va fi între 22 noiembrie și 6 decembrie.

Mai mulți candidați și-au anunțat deja intenția de a candida:

Ciprian Ciucu (PNL) – Primar al Sectorului 6. A fost primul care și-a anunțat candidatura. În partid, a învins cu 11-4 pe Stelian Bujduveanu. Ciucu are 47 de ani și a condus PNL București între 2021 și 2023. Este primar al Sectorului 6 din 2020, reales în 2024, într-un sector cu aproximativ 400.000 de locuitori. În 2024 a devenit prim-vicepreședinte PNL.

Daniel Băluță (PSD) – Primar al Sectorului 4. Are 48 de ani și a intrat în politică în 2012 ca consilier local. A fost viceprimar între 2013 și 2016 și primar din 2016 până acum. La finalul lunii octombrie, a fost ales candidat PSD la Primăria Capitalei, iar pe 13 noiembrie a preluat oficial conducerea PSD București, după ce fusese ales interimar pe 27 octombrie, preluând funcția de la Gabriela Firea.

Cătălin Drulă (USR) – Fost ministru al Transporturilor, are 44 de ani. A fost ministru în guvernul Cîțu între 2020 și 2021 și a devenit celebru pentru conflictul cu sindicatele de la metrou. În 2022 a fost ales președinte USR, dar a demisionat în 2024 după alegerile europarlamentare.

Ana Ciceală – susținută de SENS și URS.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale).

Anca Alexandrescu – Jurnalistă, 53 de ani, candidat independent, susținută de AUR și PNȚCD. A lucrat în presa centrală și televiziune și a fost consilier de comunicare pentru mai mulți lideri PSD și pentru fostul primar Sorin Oprescu.

Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli) – candidat independent.

Vlad Dan Gheorghe – candidat independent.