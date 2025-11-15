Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, continuă să conducă în cursa pentru Primăria Capitalei, conform celui mai recent sondaj al Centrului de Sociologie Urbană și Regională (CURS), publicat sâmbătă.

Potrivit datelor obținute în perioada 3–14 noiembrie 2025, Băluță se află în fruntea clasamentului, în timp ce pe locul al doilea se află, la egalitate, Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), ambii cu câte 22%. Cei doi înregistrează o creștere față de urmă cu mai puțin de o lună, când aveau câte 18% în sondajul anterior al aceleiași instituții sociologice.

Sondajul CURS a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, la domiciliul respondenților, la nivelul municipiului București. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Anca Alexandrescu înregistrează un scor de 15%, în creștere cu cinci puncte procentuale față de precedentul sondaj publicat de CURS în luna octombrie. La o distanță de 10 procente în urma ei se situează Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), influencer cunoscut pentru implicarea în campania lui Călin Georgescu în 2024 pe TikTok, care ar obține 5%.

În ceea ce privește opțiunile politice pentru Consiliul General al Municipiului București, cifrele indică o bătălie foarte echilibrată între primele patru partide.

PSD este creditat cu 22%, fiind urmat îndeaproape de USR, cu 21%, și de PNL, cu 19%. AUR înregistrează 18%, în timp ce formațiunile mici și independenții se situează între 2% și 5%.

Reprezentanții CURS atrag atenția asupra faptului că, între candidații noi sau independenți, George Burcea, susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT), se remarcă în mod special printr-un scor cuprins între 2% și 5%, în funcție de întrebările din chestionar.

Certitudinea participării la vot pentru Primăria Capitalei este considerată ridicată în rândul bucureștenilor. 57% dintre respondenți declară că vor vota cu siguranță, acordând nota maximă la întrebarea privind intenția de prezență la urne.

Alte 9% dintre persoane se declară foarte probabil participante la scrutin. În schimb, doar 3% afirmă că nu intenționează să meargă la vot.

Întrebați care este principala problemă a orașului, 20% dintre bucureșteni indică traficul rutier ca fiind cea mai presantă dificultate. Pe locul al doilea se află funcționarea spitalelor de stat, menționată de 19% dintre respondenți, urmată îndeaproape de rețeaua de termoficare, cu 18%.

Corupția din administrația locală este o preocupare pentru 13% dintre cei chestionați, în timp ce poluarea aerului este considerată o problemă de 7% dintre participanți.

În ceea ce privește direcția dorită pentru administrația Capitalei, majoritatea respondenților, 56%, își exprimă preferința pentru o schimbare, în timp ce 39% susțin continuarea direcției actuale.

Chestionați privind cea mai bună performanță a edililor Capitalei de după 1990, bucureștenii l-au plasat pe locul întâi pe Traian Băsescu, cu un procent de 27%.

Surprinzător, Nicușor Dan s-a poziționat abia pe locul al treilea. În fața sa, pe locul doi, bucureștenii au indicat-o pe Gabriela Firea, cu 25%. Nicușor Dan, pe trei, a fost ales de 21% dintre participanții la acest sondaj.

La mare distanță, au fost aleși apoi Sorin Oprescu (5%), Adriean Videanu (2%) și Victor Ciorbea (2%).

În sondajul CURS publicat pe 19 octombrie, Daniel Băluță avea 25%, fiind urmat de Drulă și Ciucu, ambii creditați cu 18%, iar Anca Alexandrescu cu 10%.

O altă cercetare sociologică, realizată de Avangarde și publicată pe 12 noiembrie, îl creditează pe Băluță cu 24%, plasându-l pe primul loc. Pe pozițiile următoare se află Ciprian Ciucu, cu 21%, și Cătălin Drulă, cu 20%, în timp ce Anca Alexandrescu ajunge la 17%.

Într-un sondaj Avangarde publicat pe 26 octombrie, Băluță era tot lider, cu 25%, urmat de Ciucu, cu 23%. Drulă avea 18%, iar Alexandrescu, 16%. La același moment, Cristian Popescu Piedone obținea 8%, Vlad Gheorghe (DREPT) 4%, Ana Ciceală (SENS) 3%, iar Virgil Alexandru Zidaru 2%.

În fine, un sondaj realizat de Novel Research pentru PNL și publicat pe 3 noiembrie îl plasa pe Ciprian Ciucu pe primul loc, cu 26,4%, urmat la mică distanță de Daniel Băluță, cu 24,5%. Cătălin Drulă era cotat cu 18,7%, iar Anca Alexandrescu cu 15%.