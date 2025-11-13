Elena Udrea și fostul președinte Traian Băsescu au primit, ieri, o decizie favorabilă din partea magistraților buzoieni, care au anulat cererea depusă împotriva lor de un cetățean străin stabilit în București. Acesta este cunoscut pentru numeroasele acțiuni în instanță pe care le-a inițiat de-a lungul timpului împotriva unor politicieni, instituții publice și chiar persoane din mediul de afaceri internațional.

Dosarul soluționat la Buzău face parte dintr-o serie de plângeri similare depuse de același reclamant, identificat ca Mouhamed S., care a invocat încălcarea mai multor drepturi. Instanța a decis, în baza articolului 200 alineatul (4) din Codul de procedură civilă, anularea cererii formulate de acesta, hotărârea putând fi reexaminată în termen de 15 zile de la comunicare.

„Solutia pe scurt: În temeiul art. 200 alin. (4) C. proc. civ., anulează cererea formulată de reclamantul Mouhamed S. Cu drept de reexaminare, în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 11.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”, au decis, ieri, magistrații buzoieni.

De altfel, nu este prima dată când Udrea și Băsescu au fost citați în astfel de procese. O altă acțiune, deschisă anterior la București, a fost respinsă pe motiv de autoritate de lucru judecat, instanța considerând că nu există temei pentru rejudecarea cauzei.

Mouhamed S. a devenit cunoscut în ultimii ani pentru valul de dosare inițiate împotriva unor figuri politice importante, ambasade și companii internaționale. În total, el ar fi deschis aproape 50 de procese, multe dintre ele fiind deja respinse sau clasate de instanțele competente.

„Respinge cererea. Solutia pe scurt: Admite excepția autorităţii de lucru judecat. Respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă. Respinge excepţia tardivităţii ca rămasă fără obiect. Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, a fost hotărârea atacată de către Mouhamed S.

Prin decizia luată la începutul acestei săptămâni, magistrații din Buzău au pus punct încă unei încercări eșuate de a-i aduce pe Elena Udrea și Traian Băsescu în fața instanței, permițându-le celor doi să încheie încă un capitol din seria de procese nefondate care i-au vizat.