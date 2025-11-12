Elena Udrea a explicat că își dorește să îi arate fiicei sale țara al cărei cetățean este, amintind că Eva a văzut deja fotografii și filmulețe din perioada petrecută acolo și este nerăbdătoare să descopere Costa Rica. După eliberare, fostul ministru a petrecut cât mai mult timp cu fiica sa, iar recent cele două s-au întors dintr-o vacanță în Italia.

„Îmi doresc să mergem în Costa Rica, să îi arăt locurile în care s-a născut și unde a petrecut aproape în întregime primul an de viață”, a spus Udrea pentru cancan.ro.

Ea a spus că își planifică un program prin care să petreacă timp de calitate cu Eva, atât în România, cât și în străinătate. Udrea a precizat că vrea ca fiica ei să descopere lumea și să se bucure de experiențe noi, menționând că micuța are deja câteva locuri preferate — muntele, Delta Dunării și cabana de la Sinaia, unde cele două au avut o întâlnire neașteptată cu un urs în timpul verii.

„O să îmi fac un program în care să profităm de toate ocaziile în care putem pleca pentru ca ea să descopere lumea pe care eu o știu, sau locuri pe care și eu vreau să le văd pentru prima dată. Atât în afara țării, cât și în țară, unde ei îi place așa de mult!”, a adăugat ea.

Elena Udrea a vorbit și despre relația strânsă pe care o are cu fiica sa, spunând că Eva este mândră de ea, mai ales când vizitează locuri legate de activitatea sa din perioada în care a fost ministru al Turismului. Udrea a subliniat că își dorește ca fiica ei să fie la fel de mândră și pe viitor, când va înțelege motivele pentru care a fost despărțită de mama ei timp de aproape patru ani.

„Vreau să fie mândră și când va crește și va înțelege ce s-a întâmplat, de ce a trecut prin toată această suferință de a fi fără mine aproape patru ani, ce am făcut, când va înțelege cine este mama ei. Este un copil minunat, iar eu sunt o mamă fericită!”.

Ea a mărturisit că perioada petrecută în închisoare i-a schimbat radical prioritățile. După eliberare, s-a dedicat exclusiv familiei, fără alte planuri sau preocupări, iar ulterior a început să își refacă activitatea profesională.

„Am stat de o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. Mi-am făcut destule în timp ce eram închisă. Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o să îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”, a spus aceasta pentru Cancan în urmă cu câteva luni.

Fostul ministru a spus că nu mai intenționează să revină în politică și că urmează să se implice într-o asociație care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea persoanelor care au fost în detenție. În paralel, va lucra la afacerile familiei, afirmând că tot ceea ce urmează să facă va fi orientat către ceea ce contează cu adevărat pentru ea.

Udrea a declarat că, de acum înainte, familia este pe primul loc și că nu mai vrea să piardă timp cu lucruri sau persoane care nu îi aduc valoare reală în viață.