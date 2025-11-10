„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia. În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfăşoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcţie de decizia autorităţilor judiciare din această ţară, persoanele să fie predate autorităţilor române”, au transmis reprezentanții Poliției Române în urmă cu câteva minute.

Știrea inițială

Dani Mocanu, cunoscut interpret de manele, și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși de autoritățile italiene în Casola di Napoli, luni, conform informațiilor obținute de G4Media.

Cei doi au fost dați în urmărire generală după ce polițiștii nu i-au găsit la domiciliu, în urma condamnărilor definitive primite în România.

În 6 noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un incident violent la o benzinărie din Pitești, petrecut în 2022. Fratele său a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare în același dosar.

Artistul fusese anterior condamnat și la 6 ani și 5 luni pentru proxenetism, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional, însă a scăpat de pedeapsă în urma deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

Vă reamintim că joi, 6 noiembrie, polițiștii nu i-au găsit pe Dani Mocanu și pe fratele său la domiciliul lor din Ștefănești, județul Argeș, în momentul în care au încercat să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor cu închisoarea.

Cei doi fuseseră condamnați pentru tentativă de omor, după un incident violent petrecut într-o stație de carburanți, unde au agresat un bărbat cu o rangă. Manelistul a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare, iar fratele său a fost condamnat la șapte ani de detenție.