În august 2025, Dani Mocanu a primit o „diplomă de excelență” din partea primarului comunei Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, după ce autoritățile locale au cheltuit 80.000 de euro pentru un festival la care au cântat Mocanu, Culiță Sterp și Tzancă Uraganul.

În decembrie 2024, între cele două tururi ale campaniei prezidențiale, în contextul în care candidații favoriți erau pro-rusul Călin Georgescu și Elena Lasconi (USR), Mocanu a lansat o manea intitulată „Rusia”, care prelua unul dintre principalele narative anti-LGBT ce susțineau candidatura lui Georgescu, cu versul: „Mai bine rus decât pe dos”.

Anterior, manelistul și-a exprimat sprijinul pentru Nicolae Ciucă (PNL) în cursa prezidențială, tot prin intermediul unei manele.

Dani Mocanu a acumulat mai multe derapaje, printre care mesaje de ură împotriva femeilor, pentru care a fost trimis în judecată, dar și depășiri excesive de viteză pe autostradă, fiind prins de polițiști circulând cu 189 km/h și suspendat ulterior trei luni de zile de la conducerea auto.

Solutia pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, inculpatul Mocanu Daniel şi partea civilă Pletosu Cornel Ionuţ împotriva sp. nr. 110/14.03.2025 a Tribunalului Argeş, pronunţată în dosarul penal nr. 5712/109/2022, pe care o modifică cu privire la următoarele: – cuantumul pedepselor principale aplicate inculpatului Mocanu Nando Ionuţ pentru infracţiunile de tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi, subsecvent, cuantumul pedepsei principale rezultante – omisiunea reţinerii circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal cu privire la infracţiunea de tentativă la omor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului Mocanu Daniel şi, subsecvent, cuantumul pedepsei principale aplicate acestuia pentru această infracţiune precum şi al pedepsei principale rezultante – cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Pletosu Cornel Ionuţ Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând:

1. Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului Mocanu Ionuţ Nando şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv 5 ani şi 8 luni închisoare, 1 an închisoare şi 1 an închisoare, înlăturând sporul de 8 luni închisoare. Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 rap. la art. 188 Cod penal de la 5 ani şi 8 luni închisoare la 6 ani şi 3 luni închisoare. Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 371 Cod penal de la 1 an închisoare la 1 an şi 3 luni închisoare. În baza art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, respectiv 6 ani şi 3 luni închisoare, 1 an şi 3 luni închisoare şi 1 an închisoare (stabilită prin sentinţa penală apelată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal), aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 ani şi 3 luni închisoare la care adaugă sporul de 9 luni închisoare, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 7 ani închisoare. Menţine restul dispoziţiilor vizând acţiunea penală privindu-l pe acest inculpat. 2.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 9 luni închisoare aplicată inculpatului Mocanu Daniel şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv5 ani şi 3 luni închisoare şi 9 luni închisoare, aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză, şi pedeapsa de 9 luni închisoare (aplicată anterior prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti), înlăturând sporul de 6 luni închisoare. Reţine aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. 2 lit. b, 76 alin. 1 Cod penal cu privire la fapta de tentativă la omor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului şi reduce pedeapsa principală aplicată acestuia pentru această infracţiune de la 5 ani şi 3 luni închisoare la 3 ani şi 6 luni închisoare.

Menţine pedeapsa principală de 9 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 371 Cod penal precum şi dispoziţia de revocare a suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 9 luni închisoare aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti.

În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare.

Menţine restul dispoziţiilor vizând acţiunea penală privindu-l pe acest inculpat. 3. Majorează cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Pletosu Ionuţ Cornel de la suma de 14.000 euro la suma de 40.000 euro. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate. În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpatul Mocanu Ionuţ Nando, inculpatul Văduva Gheorghe şi partea civilă Enache Gheorghe împotriva aceleiaşi sentinţe penale. În baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel urmare a rămânerii definitive a prezentei.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă fiecare dintre apelanţii Mocanu Ionuţ Nando, Văduva Gheorghe şi Enache Gheorghe la plata a câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor rămânând în sarcina statului, conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală. Definitivă. Pronunţată azi, 06.11.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

