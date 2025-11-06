Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că amenințarea Rusiei nu va dispărea odată cu încheierea războiului, ci se va transforma într-o forță de destabilizare pe termen lung în Europa și la nivel global, sprijinită de aliați precum China, Coreea de Nord și Iran. El a precizat că NATO trebuie să rămână vigilentă și pregătită pentru confruntări durabile.

„Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în Europa şi în lume. Şi Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. După cum ştiţi, lucrează cu China, cu Corea de Nord, Iran şi cu alţii. Se pregătesc pentru confruntări pe termen lung. Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiţi”, a subliniat secretarul general al NATO.

Rutte a afirmat că Alianța are nevoie de industria de apărare pentru a susține conceptul de „pace prin forță” și a insistat asupra necesității creșterii producției militare pentru a contracara aceste amenințări. De asemenea, el a evidențiat trei direcții esențiale: creșterea cantității, stimularea creativității și consolidarea cooperării.

Referindu-se la cantitate, secretarul general al NATO a menționat că s-au deschis linii de producție noi și se extind cele existente, însă este necesară scurtarea timpului de livrare, subliniind acest aspect în fața oamenilor de afaceri.

„Până recent, Rusia producea mai multă muniţie decât toate ţările din alianţa NATO. Dar nu mai este aşa acum. (…) Facem mai mult decât am făcut în decenii”, a punctat Mark Rutte.

Oficialul a subliniat că este necesară dezvoltarea apărării aeriene și a sistemelor de interceptare a dronelor la costuri mai reduse, evidențiind că, în acest caz, „cantitatea este esențială”. O altă latură importantă este creativitatea şi puterea inovaţiei.

„Pentru a fi în siguranţă viitor, trebuie să-i depăşim prin inteligenţă pe inimicii noştri”, a spus Mark Rutte.

Rutte a precizat că inovația trebuie stimulată și accelerată printr-o rețea de centre de testare în statele membre NATO, precum și prin investiții în tehnologie și finanțarea startup-urilor din domeniul apărării, pentru a forma „o nouă generație de inovatori”.

De asemenea, Rutte a subliniat că cooperarea reprezintă „motivul acestui forum al industriei” de la București, menționând că NATO intenționează să colaboreze nu doar cu Ucraina, ci și cu țările din regiunea Pacificului, precum Australia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud.

„Avem o mulţime de învăţat unii de la ceilalţi. Şi prin combinarea eforturilor noastre putem produce mai mult şi putem creşte inovaţia”, a punctat şeful NATO.

Mark Rutte a transmis că există voință politică pentru creșterea investițiilor în apărare, menționând că România, de exemplu, intenționează să ridice cheltuielile militare la 3,5% din PIB. El a subliniat că politica, fondurile și cererea sunt asigurate, iar securitatea depinde de aceste măsuri, încurajând oamenii de afaceri să mărească producția, să reducă timpii de livrare, să extindă liniile existente și să deschidă altele noi.

„Să nu vă temeţi, pentru că trebuie să facem faţă nevoilor reale de astăzi. Ceea ce produceţi dumneavoastră va fi achiziţionat”, a asigurat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a adăugat că efectele acestor măsuri nu se vor resimți doar în creșterea securității, ci vor contribui și la dezvoltarea economică și la crearea de noi locuri de muncă.

„Aspectul de apărare este real şi misiunea merită. Aşa că haideţi să lucrăm împreună pentru a livra un viitor mai sigur şi mai prosper pentru noi toţi”, a îndemnat secretarul general al NATO în finalul alocuţiunii sale de la forumul industriei de apărăre de la Bucureşti.

Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO au organizat, între 5 și 6 noiembrie, la București, NATO-Industry Forum 2025. Evenimentul a reunit peste 800 de participanți din 26 de state membre și partenere NATO, precum și peste 300 de companii din industria de apărare.