Nicușor Dan a declarat joi, în cadrul discursului său de la NATO-Industry Forum 2025 de la București, că discuțiile sunt extrem de relevante „în contextul recent, care, din păcate, ne obligă să abordăm tot mai mult tema reînarmării”.

”Toate ameninţările şi provocările cu care ne confruntăm în prezent (…) ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state, ci este o necesitate. O dovadă în plus că trebuie să facem mai mult că să ne apărăm”, a declarat preşedintele.

Președintele a subliniat că rolul Alianței este de a proteja pacea și că responsabilitatea României constă în descurajarea oricărei agresiuni și asigurarea că forțele armate sunt pregătite să facă față amenințărilor. Șeful statului a menționat totodată că agresivitatea Rusiei continuă, atât la granițele României, cât și dincolo de Ucraina, evidențiată de încălcările repetate ale spațiului aerian al altor state.

”Agresivitatea Rusiei dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spaţiului aerian aliat, precum şi prin intensificarea şi diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiţi să ne apărăm. Trebuie să rămânem uniţi şi să asumăm o poziţie de forţă printr-o postură solidă şi credibilă”, a adăugat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat încrederea că NATO și aliații săi transatlantici rămân dedicați apărării întregului teritoriu al Alianței. El a subliniat importanța sporirii capabilităților militare în Europa, arătând că acest lucru necesită consolidarea industriei de apărare naționale, europene și transatlantice.

De asemenea, șeful statului a amintit participanților la forum despre lunga tradiție a industriei românești de apărare, recunoscând că, deși a fost neglijată în ultimii ani, există un potențial semnificativ. Nicușor Dan a promis că România va continua să crească bugetul alocat apărării, într-o manieră direct corelată cu nivelul amenințărilor de securitate.

”Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militară pe axa nord-sud a Flancului Estic”, a mai declarat şeful statului. ”România este mai apărată ca oricând şi pregătită să-şi asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic şi pentru propria sa securitate”, a afirmat şeful statului în încheiere.

Președintele României participă, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la evenimentul care reunește peste 800 de participanți din 26 de state membre și partenere NATO, precum și peste 300 de companii din sectorul industriei de apărare.