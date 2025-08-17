În primă instanță, Tribunalul Dâmbovița îl condamnase pe Dani Mocanu la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare, însă hotărârea Curții Constituționale privind prescripția a dus la anularea pedepsei.

În ianuarie, manelistul a fost exonerat de acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat. Ulterior, prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, au fost prescrise și acuzațiile de proxenetism și spălare de bani, ceea ce a dus la închiderea definitivă a dosarului penal.

Într-un mesaj adresat fanilor săi pe rețelele de socializare, Mocanu a anunțat că a scăpat de mandatul de executare a pedepsei, atribuind reușita deciziei instanței și prescrierii faptelor.

„Am o veste bună pentru voi, Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de acest mandat!”, le-a spus Mocanu fanilor săi, într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare.

Amintim că acesta nu este singurul dosar în care a fost implicat. În aprilie 2022, Curtea de Apel Pitești l-a condamnat definitiv la o amendă penală de 15.000 lei pentru incitare la ură sau discriminare, după ce în 2019 publicase pe YouTube un videoclip cu mesaje împotriva femeilor.

Tot în 2022, manelistul a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, după un conflict violent produs la o benzinărie din Pitești.

Manelistul Dani Mocanu a lansat recent seara piesa „Pro Europa”. Aceasta a venit cu câteva săptămâni înainte de alegerile locale, iar videoclipul, care conține imagini cu Nicușor Dan și steagurile Uniunii Europene și României, a acumulat rapid peste 120.000 de vizionări.

În descrierea oficială a piesei de pe YouTube, Dani Mocanu a susținut că videoclipul reprezintă doar un act artistic realizat din propria inițiativă, fără vreun angajament politic sau recompensă financiară. În noiembrie 2024, înaintea alegerilor prezidențiale, artistul a lansat o manea de susținere pentru candidatul PNL Nicolae Ciucă, lăudându-l ca pe un „om care nu s-a gândit la viața lui când a fost nevoie să-și apere țara”. În paralel, și alți maneliști s-au implicat în promovarea unor politicieni.