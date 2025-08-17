Un astfel de conținut, încărcat recent, se numește „Salut, vecine! | Există reguli în legătură cu zgomotul care tulbură liniștea?” în care un cititor al ziarului oferă o poveste despre tulburarea liniștii publice.

„Prietena mea nu se simte bine și este nevoit să suporte disconfortul cauzat de zgomotul puternic al unui excavator folosit pentru a îndepărta pietre de pe un teren din apropierea locuinței sale. Dezvoltatorii se pregătesc să ridice un zid pentru un ansamblu de case tip townhouses ce urmează să fie construite în zonă într-un timp scurt. Avalanșa de clădiri înalte care răsar peste tot și peste noapte este evidentă… Doar o observație…

Prietena mea spune că zgomotul excavatorului o deranjează de mai bine de trei săptămâni și ar dori să fie compensat pentru inconvenientul profund. Poți simți lacrimile din vocea ei. Ea ar dori să fie relocată (fără costuri pentru ea) pentru restul perioadei în care excavatorul va deranja locatarii. Spune că zgomotul de la 8:00 la 17:00, de luni până sâmbătă, îi destabilizează mintea. Iar praful îi afectează ochii. Este forțată să păstreze ferestrele și ușile închise pe timpul zilei. Fără aer condiționat, căldura verii este ucigătoare, spune ea.

Deși dezvoltarea imobiliară este o parte normală a experienței umane și, totodată, un semn al progresului la nivel global, nu există oare reguli care să ghideze procesul, asigurând bunăstarea locuitorilor planetei?”, scrie autorul poveștii pentru ziarul mai sus menționat.

Așadar, el a făcut apoi o scurtă cercetare pentru a determina regulile referitoare la zgomotul care tulbură liniștea celorlalți. Și a descoperit destul de ușor că legea pentru Reducerea Zgomotului din Jamaica a fost creată pentru a proteja cetățenii de zgomotul excesiv care perturbă liniștea. Legea reglementează nivelurile de zgomot provenite de la sonorizări și alte echipamente specificate, în special în timpul nopții. Legea stabilește și restricții clare referitoare la nivelul zgomotului și orele de funcționare pentru adunări publice, întâlniri politice și evenimente de divertisment. Încălcările pot atrage amenzi și, în unele cazuri, chiar închisoare.

Legea din Jamaica urmărește să prevină poluarea fonică care poate afecta negativ bunăstarea locatarilor și calitatea vieții acestora. Aceasta acoperă zgomotul provenit de la sisteme de sunet amplificate, difuzoare și alte dispozitive folosite în spații publice și private. Aceasta include și lucrările de excavație zgomotoase din timpul zilei. Legea limitează utilizarea anumitor echipamente, mai ales pe timpul nopții, și impune obținerea de autorizații pentru anumite evenimente care generează zgomot.

Legea menționează, de asemenea, că organizatorii de evenimente trebuie adesea să obțină autorizații de la poliție pentru evenimente care pot genera zgomot semnificativ. Legea prevede că evenimentele de divertisment trebuie să se încheie la miezul nopții în timpul săptămânii și la 2:00 dimineața în weekend. Legea include prevederi pentru locații specifice precum spitale și aziluri de bătrâni, unde nivelurile de zgomot sunt controlate mai strict.

„Așadar, întrebarea mare pe care prietenii și adversarii o pot pune este: cum pot fi excavate terenurile stâncoase pentru dezvoltarea locuințelor în zone populate fără a provoca zgomot deranjant? AI sugerează câteva strategii:

Folosirea echipamentelor cu funcții de reducere a zgomotului, cum ar fi generatoare silențioase sau ciocane hidraulice pentru pietre cu amortizare fonică.

Instalarea de bariere temporare sau ecrane acustice pentru a bloca zgomotul provenit de la șantier.

Monitorizarea continuă a nivelului de zgomot și ajustarea procesului de excavație pentru a minimiza perturbarea.

Utilizarea despicatorilor hidraulici de piatră, care pot fi mai silențioși decât metodele tradiționale de spargere a pietrei.

Luarea în considerare a tăierii cu sârmă diamantată, o metodă mai liniștită și mai precisă de a tăia roca.

Folosirea agenților de demolare neexplozivi, o alternativă mai silențioasă la explozibilii tradiționali.

Informarea locatarilor din apropiere despre planul de excavație, program și strategii de gestionare a zgomotului.

Menținerea comunității la curent cu progresul lucrărilor și cu orice modificare a planului de excavație.

Răspuns prompt la preocupările și plângerile locatarilor din vecinătate.

Implementând aceste strategii, zgomotul deranjant în timpul excavațiilor din zone populate poate deveni o amintire. Vă rog, să ne gândim la vecinii noștri și să „facem altora ceea ce am vrea să ni se facă nouă”, a mai scris autorul poveștii scrise pentru jamaica-gleaner.com.