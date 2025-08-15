Studiul arată că retailul a trecut cu bine prin multe schimbări mari: creșterea cumpărăturilor online, apariția telefoanelor inteligente, rețelele sociale, crizele financiare, pandemia, problemele din lanțurile de aprovizionare, instabilitatea politică și inflația. În ciuda tuturor acestor provocări, valoarea bursieră a celor mai mari 20 de retaileri din lume s-a triplat, ceea ce arată că acest sector se adaptează și crește sustenabil.

Liderii din retail au identificat șase direcții principale pentru a crește mai rapid:

1. Folosirea mai bună a resurselor existente – Retailerii pot câștiga mai mulți bani folosind infrastructura, angajații și baza de clienți deja existenți, pentru a oferi servicii altor afaceri (B2B).

2. Schimbarea magazinelor fizice și online pentru servicii noi – Magazinele fizice rămân importante chiar dacă vânzările online cresc. Retailerii transformă magazinele în centre comunitare, puncte de ridicare a comenzilor online sau oferă servicii de închiriere, revânzare sau reparații. În domeniul alimentar și farmaceutic, magazinele pot include clinici și programe de sănătate, ca să răspundă mai bine nevoilor clienților.

3. Restructurarea prin vânzări și achiziții – Mulți retaileri vând active care nu funcționează bine și fac achiziții strategice pentru a crește performanța. Studiul EY arată că aproape jumătate dintre directorii generali (49%) vor să vândă active problematice în următorul an. Totodată, 58% plănuiesc fuziuni sau achiziții, mai ales pentru a obține tehnologii noi, capacități suplimentare sau integrare verticală.

4. Folosirea tehnologiei pentru eficiență și experiența clienților – Tehnologia ajută retailerii să mențină profitul și să crească. Bugetele pentru tehnologie vor fi probabil cele mai protejate. Inteligența artificială (AI) va fi folosită atât pentru îmbunătățirea sistemelor existente, cât și pentru a crea proiecte noi.

5. Investiții în produse și servicii noi – Retailerii pot folosi ce au deja și pot investi în sectoare complet noi, cum ar fi tehnologia, media, sănătatea, imobiliarele sau serviciile financiare, pentru a găsi noi oportunități de creștere.

6. Parteneriate pentru noi modele de afaceri – Companiile care livrau mâncare online își extind activitatea în retail alimentar, magazine de proximitate și alte domenii. Ele folosesc infrastructura și tehnologia lor pentru a avea mai multe surse de venit și pentru a răspunde mai bine cererii clienților.

„În pofida incertitudinilor tot mai mari, schimbarea aduce și oportunități, iar comercianții trebuie să dea dovadă de curaj. Privind înapoi la problemele depășite împreună în ultimul deceniu și ascultându-i pe liderii din acest domeniu care au fost intervievați pentru acest raport, am fost impresionată de optimismul, reziliența și capacitatea de inovare care definesc acest sector”, ne explică Malin Andrée, lider EY Global, EMEIA and Nordics Retail.