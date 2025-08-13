Inflație de 10% începând din septembrie. Adrian Negrescu dat ca exemplu scumpirea cu 40% a fructelor proaspete în plin sezon. Potrivit lui, acest lucru reflectă mai mulți factori: pe de o parte, seceta care a afectat culturile din România, și pe de altă parte, creșterea importurilor de produse străine, tot mai scumpe.

Totodată, el a arătat că majorarea prețurilor este influențată și de creșterea globală a indicelui produselor alimentare, în special a cărnii și uleiurilor, care s-au scumpit la nivel internațional cu cel mai ridicat ritm din ultimii doi ani, efect resimțit și în România din cauza importurilor semnificative.

„Fructele proaspete să se scumpească cu 40% în plin sezon.. e o dovadă, pe de-o parte, a secetei care a afectat culturile din România, și a faptul că importăm produse din străinătate, din păcate, din ce în ce mai multe scumpe. Apoi, într-adevăr, este un efect al creșterii indicelui produselor alimentare la nivel global. Carnea și cu uleiurile s-au scumpit spectaculos la nivel internațional, cu cel mai ridicat ritm din ultimii doi ani de zile. Și asta se vede, bineînțeles, și în România, pentru că noi importăm carne și uleiuri într-o veselie”, a explicat acesta la România TV.

Economistul a explicat că majorarea facturilor la energia electrică, cu 61% începând din iulie, este un efect al intervențiilor guvernamentale în economie, precum plafonarea prețurilor, care generează, în cele din urmă, consecințe negative.

Negrescu a subliniat că mulți români nu știau că piața energiei a fost liberalizată, iar acum se confruntă cu facturi duble sau chiar mai mari, din cauza gestionării deficitare a sectorului de energie de către autorități, care au înghețat piața în trecut, iar acum efectele se resimt asupra consumatorilor.

„Dincolo de aceste lucruri, este factura la energia electrică. Iată că se dovedește încă o dată, pentru a nu știu câta oară, că atunci când intri cu bocancii în economie, atunci când plafonezi niște prețuri, la un moment dat ți se întoarce însutit, ca efecte negative. Și ăsta e un efect negativ, o creștere medie a facturii la energie electrică cu 61% începând cu luna iulie. Sunt mulți români care habar n-aveau că s-a liberalizat piața, și acum sunt nevoiți să plătească facturi duble, sau poate chiar mai mari de acest nivel, pentru că, din păcate, autoritățile noastre n-au știut să gestioneze în trecut zona asta de energie electrică. Au înghețat piața, și iată, acum, tragem ponoasele”, a spus el.

Cât despre prețul la gaze, Adrian Negrescu a spus că CE cere României să liberalizeze rapid piața gazelor. El a afirmat că România este singura țară Europeană care mai plafonează prețurile la gaze, fără vreun motiv, dat fiind că prețurile internaționale nu înregistrează fluctuații mari.

„Acolo, Comisia Europeană ne cere ca în termen foarte scurt, să liberalizăm, de asemenea, piața, pentru că e absurd să ții niște plafonări de preț. Suntem singura țară din Europa care plafonăm prețul la gaze, fără niciun motiv în momentul de față, pentru că nu sunt fluctuații mari în prețurile internaționale”, a explicat el.

Economistul a amintit că inflația a ajuns la 7,8%, iar Banca Națională estimează 9,7% în septembrie, posibil depășind 10%, ceea ce va reduce puterea de cumpărare, va afecta vânzările și va crește importurile, cauzate în principal de politicile economice defectuoase ale ultimelor guverne, considerate de el aproape de faliment.