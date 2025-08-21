Curtea de Apel Constanța a menținut joi, 21 august, pedeapsa aplicată inițial de Judecătoria Mangalia, în luna ianuarie 2025. Astfel, Vlad Pascu a primit o pedeapsă totală de 10 ani de închisoare cu executare, stabilită prin contopirea mai multor condamnări.

Magistrații au stabilit:

7 ani pentru ucidere din culpă,

2 ani și 8 luni pentru vătămare corporală din culpă,

3 ani și 4 luni pentru conducere sub influența drogurilor,

3 ani pentru părăsirea locului accidentului.

Instanța a aplicat pedeapsa rezultantă, cumulată, de 10 ani, care nu mai poate fi contestată.

Toate părțile implicate în dosar au contestat decizia de la Mangalia. Procurorii și Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) au cerut pedepse mai mari, iar părinții victimelor au solicitat ca încadrarea juridică să fie schimbată din ucidere din culpă în omor.

De cealaltă parte, Vlad Pascu a cerut o pedeapsă mai blândă, susținând că a colaborat cu autoritățile și a denunțat rețeaua de trafic de droguri din care se aproviziona.

În dimineața zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai, și a intrat cu viteză într-un grup de pietoni care mergeau pe marginea drumului. Impactul a fost fatal pentru Roberta Dragomir (20 de ani) și Sebastian Olaru (21 de ani), studenți la Geografie în București. Alți trei tineri au fost răniți.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului. A fost prins ulterior în Vama Veche, după ce a fost dat în urmărire. Analizele toxicologice au confirmat că se afla sub influența mai multor droguri: cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Ancheta a scos la iveală mai multe erori grave ale poliției. Vlad Pascu fusese oprit de două ori înainte de accident: o dată în cursul zilei, iar a doua oară în noaptea tragediei. De fiecare dată, a fost lăsat să plece, deși în mașină fuseseră găsite droguri, iar autoturismul nu avea asigurare RCA.

Mai mult, deși avea un comportament suspect, nu a fost testat pentru consum de substanțe interzise. La mai puțin de o oră de la al doilea control, a avut loc accidentul.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, pentru patru infracțiuni: ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducere sub influența drogurilor. De-a lungul procesului, el a solicitat clemență, invocând colaborarea cu procurorii și denunțarea furnizorilor de droguri.

Curtea de Apel Constanța a respins toate solicitările de reducere a pedepsei și a confirmat sentința de 10 ani de închisoare. Decizia vine la exact doi ani și două zile de la accidentul care a șocat întreaga țară.