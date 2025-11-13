Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat joi, la Europa FM, că în ultimele săptămâni i s-ar fi cerut lui Ilie Bolojan un „blat” politic, deoarece atât PSD, cât și USR ar fi dorit ca PNL să susțină orice alt candidat în afară de Ciucu.

Edilul Sectorului 6 a explicat că Bolojan ar fi respins categoric această solicitare, argumentând că astfel de aranjamente „la masa verde” au dus în trecut la situația politică din prezent și că partidele trebuie să intre în competiție cu cei mai buni candidați ai săi.

Potrivit lui Ciucu, presiunile nu ar fi fost îndreptate direct asupra sa, ci asupra liderului PNL, Ilie Bolojan, căruia i s-ar fi cerut să renunțe la candidatura lui Ciucu în favoarea altui nume.

„Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan. Şi unii şi alţii, şi PSD şi USR, doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. Şi domnul Bolojan, cu verticalitatea pe care i-o cunoaştem cu toţii, le-a zis: asta ne-a adus aici. Jocurile la masa verde şi faptul că nu intrăm în competiţie cu ce avem mai bun. Şi a refuzat”, a afirmat Ciucu.

Ciprian Ciucu a adăugat că liderul USR, Dominic Fritz, l-ar fi acuzat public de un posibil blat cu PSD, acuzație pe care el o consideră lipsită de sens. El a explicat că nu poate exista un astfel de aranjament cât timp PNL și PSD sunt deja într-o alianță electorală asumată, afirmând că adevăratul „blat” ar fi fost, în opinia sa, tocmai propunerea ca el să nu candideze.

Ciucu a sugerat că Fritz nu ar înțelege bine limba română și ce înseamnă, de fapt, cuvântul „blat”.

„Păi cum faci blat dacă mergi în alianţă electorală cu ei? Unde-i blatul? Când mergi cu ei în alianţă electorală, este asumat. Ăsta-i blat? Nu, blatul este ce a propus domnia sa, să nu candideze Ciucu. Ăla-i blatul. Eu aşa îl înţeleg în limba română, nu ştiu, poate înţelege altfel domnul Fritz”, a adăugat candidatul PNL.

În ceea ce privește rolul președintelui Nicușor Dan în campania electorală, Ciucu a declarat că acesta ar fi fost atât de prezent în dezbaterea publică încât ceilalți candidați cu greu s-ar mai fi putut face auziți. El a subliniat că nu poate ști pe cine ar susține Nicușor Dan în mod neoficial – pe Cătălin Drulă sau pe Daniel Băluță – și că nu a discutat personal cu șeful statului despre aceste aspecte.

Totuși, a insistat că prezența constantă a lui Nicușor Dan în discursul public ar fi ajuns să obosească electoratul și să îngreuneze transmiterea mesajelor altor candidați.

„Nu am de unde să ştiu, nu am vorbit cu domnul preşedinte. Vorbim atât de mult de domnul preşedinte Nicuşor Dan în această campanie de ni s-a luat, vă zic sincer. A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziţi unii pe alţii, de prezenţa domnului Nicuşor Dan”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciucu a precizat că dorește să fie ales pentru propriile proiecte și pentru relația directă pe care o are cu bucureștenii, nu pentru recomandările venite din partea unor lideri politici.

El a subliniat că Ilie Bolojan, cel care l-a încurajat să candideze, are libertatea de a-l susține public, iar măsurătorile interne ar arăta că acesta ar avea chiar o cotă de încredere ușor mai mare decât președintele Nicușor Dan.

Cu toate acestea, Ciucu a afirmat că mizând exclusiv pe propria responsabilitate electorală își asumă întreaga răspundere în fața votanților, în cazul în care nu ar performa în funcția de primar.

„Preşedintele partidului meu, cel care m-a rugat ca să candidez, domnul Bolojan, oricând poate să iasă cu mine pe stradă, nu îl opreşte Constituţia şi nici nimic. Are o foarte bună cotă de încredere Ilie Bolojan în Bucureşti. Pe măsurătorile noastre, era chiar un pic mai sus decât domnul Dan, adică cu 0,5%. (..) Vreau să fiu ales pentru ceea ce sunt eu consacrat deja, ca administrator în oraş şi nu pentru că mă recomandă cineva. Şi nu e o chestiune de mândrie, dar e o chestiune de responsabilitate. Pentru că, hai să zic că nu performez. Păi ce fac după aia? Îl arăt pe Bolojan, că el m-a pus. Sau Nicuşor, dar el m-a pus. Cine dă seama în faţa oamenilor? Candidatul sau cel care recomandă? Şi atunci prefer această campanie mai decentă (..) într-o limită mult mai atenuată, în care propria mea personalitate se poate vedea”, a explicat Ciprian Ciucu.

În final, candidatul PNL a recunoscut că dispune de mai puține resurse decât contracandidatul Daniel Băluță, însă s-a arătat optimist în ceea ce privește rezultatul alegerilor.

El a spus că are încredere că electoratul din Capitală va face diferența între candidați și că votul se va orienta spre cine oferă cele mai bune soluții pentru oraș.