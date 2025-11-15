Băluţă și-a depus candidatura în faţa BEM, sprijinit de lideri PSD

Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, şi-a înregistrat oficial candidatura, sâmbătă, la Biroul Electoral Municipal. El a fost însoţit de mai mulţi reprezentanţi PSD, printre care secretarul general Claudiu Manda şi ministrul Muncii, Florin Manole, semn că formaţiunea susţine ferm candidatura sa pentru Primăria Capitalei.

Evenimentul a atras atenţia presei, acesta fiind unul dintre momentele-cheie din pre-campania pentru Bucureşti.

În declaraţiile acordate la faţa locului, Băluţă a transmis că intră în alegeri cu încrederea că bucureştenii vor aprecia administraţiile care au livrat proiecte concrete.

El a enumerat investiţiile făcute în Sectorul 4 şi a punctat că aceste realizări sunt „fapte, nu vorbe”.

”Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele pentru că suma comunităţilor de care ne-am ocupat pentru a avea o viaţă mai bună, investiţiile pe care le-am făcut în infrastructură, investiţiile pe care le-am făcut în spitale, şcolile, liceele, grădiniţele, staţia de pompieri, unităţile de primiri urgenţe, toate acestea sunt realităţi, nu sunt doar cuvinte şi îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate”, a declarat Daniel Băluţă.

Candidatul PSD a subliniat că întreaga experienţă acumulată ca edil al Sectorului 4 reprezintă baza programului său pentru Capitală. Priorităţile anunţate sunt două: reducerea costurilor de trai şi îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivelul întregului oraş.

„Sunt convins că experienţa pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toţi să avem un oraş în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic şi calitatea vieţii va creşte. Pentru că, da, eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieţii de zi cu zi şi creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a transmis Băluţă.

Cursa pentru Primăria Municipiului Bucureşti se anunţă intensă. Pe lângă Daniel Băluţă, şi-au depus sau şi-au anunţat candidatura:

Ciprian Ciucu (PNL)

Cătălin Drulă (USR)

Anca Alexandrescu, jurnalistă

Vlad Gheorghe, fost europarlamentar

Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli)

George Burcea, actor, candidat din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT)