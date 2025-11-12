Daniel Băluță a subliniat că un asemenea proiect trebuie realizat pe baza transparenței și a consultării publice, cu implicarea societății civile. Potrivit acestuia, Casa Radio ar putea deveni un punct de referință arhitectural și artistic pentru Capitală, având potențialul de a găzdui diverse activități culturale.

Candidatul PSD a explicat că Bucureștiul are nevoie de mai multe spații culturale moderne și că un astfel de obiectiv ar putea include o sală uriașă de festivități și alte facilități utile comunității.

El a insistat asupra faptului că proiectele de anvergură trebuie dezvoltate printr-un proces transparent, bazat pe deschidere și pe colaborarea cu cetățenii. În viziunea sa, administrația publică trebuie să funcționeze pe principiul consultării permanente cu societatea civilă, pentru ca deciziile majore să reflecte interesele comunității.

„Da, obligatoriu. Se pot face foarte multe lucruri. Putem face un centru cultural deosebit, putem face o sală uriașă de festivități, multe lucruri utile. Dar pentru astfel de proiecte trebuie consultată de fiecare dată societatea civilă. Împreună cu oamenii trebuie să decidem ce e mai bine să facem acolo. Transparența și deschiderea sunt obiective fundamentale pentru administrația publică”, a declarat Daniel Băluță.

În cadrul aceleiași emisiuni, primarul Sectorului 4 a respins ferm acuzațiile referitoare la presupuse legături între administrația sa și „mafia imobiliară”. Daniel Băluță a explicat că instituția pe care o conduce se confruntă cu numeroase procese în valoare de zeci de milioane de euro, inițiate de dezvoltatori imobiliari nemulțumiți de faptul că Primăria a decis să construiască școli, licee și grădinițe pe terenuri expropriate. Edilul a afirmat că administrația locală face față acestor provocări și atacuri venite din diferite direcții, susținând că prioritatea sa ar rămâne interesul public.

În ceea ce privește campania electorală, Daniel Băluță a anunțat că își propune o abordare pozitivă, bazată pe prezentarea proiectelor și rezultatelor obținute, fără atacuri la adresa contracandidaților. El a explicat că principalul obiectiv al unui candidat trebuie să fie acela de a-și prezenta publicului intențiile, planurile și realizările, nu de a critica alte persoane.

„Și astăzi avem procese de zeci de milioane de euro în care rechinii imobiliari ne atacă pentru că nu sunt de acord să construim școli, licee, grădinițe pe terenurile expropriate. Facem față acestor provocări și loviturilor din orice direcție”, a mai spus Băluță.

Băluță a afirmat că, fiind medic de profesie, este obișnuit „să trateze, nu să atace”, declarându-se un om calm și constructiv, care nu își propune să facă rău nimănui. El a subliniat că nu vede competiția electorală ca pe o confruntare agresivă, ci ca pe un proces de prezentare a soluțiilor pentru problemele orașului.

Candidatul PSD a conchis că Bucureștiul are nevoie de un efort comun din partea tuturor actorilor politici și instituționali pentru a depăși starea de degradare în care se află. În opinia sa, campania electorală trebuie să fie un spațiu de dialog constructiv, în care să se discute despre soluții reale și proiecte concrete pentru dezvoltarea Capitalei, nu despre conflicte sau acuzații.

„Principalul om care trebuie să fie preocupat să-și prezinte publicului cartea de vizită, intențiile și planul sunt eu. Nu sunt într-o competiție cu o persoană, ci într-un efort de a le arăta cetățenilor ce pot face pentru oraș. (…) Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac. Sunt un om cald, care vrea să construiască. Nu am intenția de a face rău cuiva, nu există în filozofia mea de viață o astfel de abordare a unei competiții”, a conchis candidatul PSD.

Declarația acestuia poate fi urmărită aici.