Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din decembrie va începe pe 22 noiembrie și se va încheia în dimineața zilei de 6 decembrie, la ora 07:00, potrivit unei decizii adoptate marți, 11 noiembrie, de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Documentul stabilește cadrul detaliat pentru reflectarea campaniei în programele radio și TV, condițiile pentru difuzarea emisiunilor și spoturilor electorale, precum și restricțiile aplicabile înainte și în timpul votului.

Candidaturile pentru scrutinul parțial, organizat în 12 localități din 10 județe, vor rămâne definitive pe 23 noiembrie. Până atunci, doritorii pot depune dosarele la birourile electorale, termenul limită fiind 17 noiembrie.

Decizia CNA prevede că reflectarea campaniei electorale în audiovizual va fi permisă doar în anumite tipuri de emisiuni: informative (difuzate zilnic), electorale (de luni până vineri) și de dezbatere electorală (de luni până duminică). Radiodifuzorii au obligația să asigure echidistanța, pluralismul opiniilor și condiții egale pentru toți competitorii electorali, fără a favoriza vreun candidat sau partid.

Emisiunile produse, realizate ori moderate de candidați sau reprezentanți ai acestora vor fi interzise pe întreaga durată a campaniei. CNA a subliniat că, în programele informative, prezentarea activităților de campanie trebuie făcută exclusiv de către redacțiile posturilor de radio și televiziune, fără implicarea competitorilor electorali.

Totodată, este interzisă difuzarea de materiale puse la dispoziție de candidați, de partide sau de echipele lor de campanie, precum și a interviurilor realizate cu aceștia. Candidații care dețin funcții publice pot apărea la știri doar în legătură cu exercitarea atribuțiilor lor, iar radiodifuzorii trebuie să păstreze o abordare echilibrată și să ofere spațiu egal opiniilor diferite.

În privința publicității electorale, CNA a stabilit că radiodifuzorii privați pot difuza spoturi doar în cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri. Acestea trebuie grupate în calupuri clar marcate și difuzate separat, astfel încât să nu fie inserate spoturi ale altor competitori în spațiul alocat unui candidat sau partid.

Conținutul spoturilor trebuie să respecte normele de legalitate și decență: să nu amenințe ordinea publică, siguranța persoanelor sau bunurile, să nu aducă atingere demnității umane și să nu incite la ură ori discriminare pe criterii de rasă, religie, sex, orientare sexuală sau etnie. CNA a precizat că spoturile care contravin acestor reguli vor fi eliminate din grila de programe.

Pentru serviciile publice de radio și televiziune, spoturile electorale pot fi difuzate în cadrul timpilor de antenă repartizați fiecărui competitor, conform legii.

La finalul fiecărui calup electoral, CNA a impus obligativitatea includerii unor spoturi de interes public realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă, menite să informeze cetățenii despre legislația electorală.

Începând cu 24 de ore înaintea votării și până la încheierea procesului electoral, posturile de radio și televiziune nu vor putea difuza sondaje, televoturi, anchete de stradă, spoturi electorale sau emisiuni care să includă candidați ori reprezentanți ai competitorilor electorali.

De asemenea, CNA a interzis comentariile, analizele sau opiniile referitoare la desfășurarea campaniei, la candidați sau la partide în perioada de dinaintea votului.

Radiodifuzorii au obligația ca, în seara dinaintea votării, imediat după buletinul de știri, să aloce un spațiu pentru difuzarea replicilor și rectificărilor rezultate din sesizările primite în legătură cu emisiunile din ultima zi de campanie.

În ziua scrutinului, orice prezentare a sondajelor de tip „exit poll” înainte de închiderea urnelor va fi interzisă, la fel ca și comentariile privind competitorii electorali. Posturile nu pot transmite îndemnuri de a vota sau de a nu vota un anumit candidat.

Campania pentru alegerile locale parțiale va fi una de doar două săptămâni, dar cu o încărcătură politică semnificativă, în condițiile în care scrutinul are loc în 12 localități unde funcțiile de primar au rămas vacante, inclusiv București.

CNA a precizat că toate regulile privind campania în audiovizual intră în vigoare imediat după publicarea deciziei în Monitorul Oficial al României. Instituția a subliniat că scopul acestor norme este asigurarea unei informări corecte, echilibrate și transparente a publicului, precum și protejarea integrității procesului electoral.