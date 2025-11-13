Daniel Băluță, actual primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Generală a Capitalei, a transmis că orașul are nevoie de abordări concrete și nu de discursuri populiste. Într-o intervenție televizată la Antena 3, Băluță a subliniat că alegerile locale sunt despre administrarea Capitalei și prioritizarea intereselor cetățenilor, nu despre jocuri politice sau strategii parlamentare.

„Dacă vom continua să gândim exclusiv politic în acest oraș, lucrurile nu au cum să meargă bine, acest oraș are acum alegeri locale, nu are alegeri parlamentare, nu vorbim despre politică”, a subliniat Daniel Băluță într-o emisiune la Antena 3.

Primarul și-a evidențiat experiența acumulată în ultimul an și modul în care aceasta îl susține să candideze cu asumarea propriilor realizări.

El a insistat că alegătorii trebuie să se concentreze asupra celor care au implementat proiecte vizibile și care continuă să lucreze pentru comunitate, pledând pentru o campanie bazată pe realizări concrete și nu pe promisiuni politice.

„Despre asta este vorba – primarul Sectorului 4, să vin în fața oamenilor cu lucrurile pe care le-am făcut, le fac și cred că asta este cel mai important – oamenii trebuie să aleagă pe cei care au dovedit, pe cei care au făcut și fac”, a mai spus primarul.

Daniel Băluță a declarat în cadrul emisiunii Fanatik Exclusiv că are un salariu de aproximativ 17.800 de lei lunar, o sumă redusă cu 10% ca urmare a măsurilor de austeritate. Înainte de aplicarea acestor prevederi, câștigul său era puțin mai mare.

Chiar dacă responsabilitățile unui primar sunt considerabile, Daniel Băluță a subliniat că aspectul financiar nu reprezintă prioritatea sa.