Procesul de depunere a candidaturilor pentru Primăria București 2025 a fost lansat oficial. Partidele, alianțele politice și candidații independenți își pot depune dosarele începând de marți, 12 noiembrie, la Biroul Electoral Municipal București, respectând programul stabilit de instituție. Aceasta include și candidaturile pentru Consiliul General al Capitalei.

Dosarele trebuie să conțină toate actele cerute de legislația electorală, printre care declarațiile de avere și de interese, lista susținătorilor și documentele care confirmă acceptarea candidaturii. Pentru candidații independenți, lista susținătorilor trebuie să cuprindă cel puțin 1% din numărul alegătorilor înscriși în București.

Potrivit legii, persoanele care doresc să intre în cursa pentru funcția de primar general trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

să fie cetățeni români și să aibă domiciliul în România;

să aibă vârsta de cel puțin 23 de ani până la data alegerilor;

să nu fi fost condamnate definitiv pentru infracțiuni intenționate;

să nu dețină o funcție incompatibilă cu cea de primar;

să depună toate documentele cerute, inclusiv declarațiile și listele de susținători.

Perioada de depunere a candidaturilor se încheie pe 17 noiembrie. După verificarea dosarelor, Biroul Electoral Municipal va valida candidaturile, iar acestea vor deveni definitive pe 23 noiembrie. În cazul în care există contestații, acestea pot fi depuse în termen de 48 de ore de la afișarea listelor, iar deciziile finale vor fi publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Campania electorală va începe oficial pe 22 noiembrie și se va încheia în dimineața zilei de 6 decembrie. În această perioadă, candidații pot desfășura activități de promovare electorală, respectând regulile privind afișajul, publicitatea și finanțarea campaniilor.

Alegătorii vor putea merge la urne pe 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00, pentru a-și exprima opțiunea privind viitorul primar al Capitalei.

Printre cei care și-au anunțat candidatura pentru funcția de primar al Capitalei se regăsesc:

Cipiran Ciucu, actual primar al Sectorului 6, reprezentând PNL.

Daniel Băluță, aflat la al doilea mandat în fruntea Sectorului 4, din partea PSD.

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, candidat USR.

Ana Ciceală, fost consilier general al Bucureștiului, cunoscută pentru activismul său în domeniul protecției mediului și promovării responsabilității civice, reprezentând SENS și URS.PDF.

Anca Alexandrescu, jurnalistă și realizatoare TV, care candidează independent, cu sprijinul AUR și PNȚCD.

Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli), influencer și activist, fost consilier parlamentar SOS, și candidat independent.