Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a spus că un obiectiv foarte important pentru el, dacă va câștiga alegerile din 7 decembrie, este să extindă orașul, pentru că Bucureștiul este prea îngust și aglomerat pentru numărul mare de oameni care locuiesc în el.

Întrebat la „Observator” ce proiecte ale fostului primar Nicușor Dan ar continua, Băluță a spus că ar continua în primul rând lucrările la „radiale”, pe care le consideră corecte și necesare. El a explicat că ar continua și construcția de infrastructură pe inelul median al Capitalei și restricționarea construcțiilor în interiorul orașului.

A precizat că orașul trebuie extins, fie ca zonă metropolitană, fie ca parte a Bucureștiului, și că va profita de modificările legislative legate de împărțirea administrativ-teritorială a României pentru a implementa aceste schimbări. Băluță a subliniat că o nouă zonă metropolitană trebuie urbanizată corect și reglementată astfel încât orașul să se poată dezvolta normal și să „respire”. El a mai spus că un obiectiv fundamental din programul său este creșterea calității vieții.

„Aș continua modificările și construcția de infrastructură pe inelul median al Capitalei. Aș continua această restricționare a construcțiilor în interiorul orașului, pentru că orașul nostru a devenit mult prea îngust și aglomerat pentru numărul mare de oameni care există în el – și un obiectiv foarte important pe care îl am este acela de a extinde orașul, fie ca și zonă metropolitană, fie ca și parte integrantă a Bucureștiului, și vom profita de modificarea legislației legată de împărțirea administrativ-teritorială a României pentru a implementa aceste modificări în legislație”, a precizat Băluță.

Băluță a fost întrebat dacă Bucureștiul și localitățile din Ilfov ar trebui să fie conduse de o singură administrație. El a explicat că nu este normal să fie așa și a spus că conducerea este un efort de echipă.

Băluță a precizat că Bucureștiul are nevoie de Ilfov ca parte integrantă, dar cu autonomie, la fel cum sectoarele Capitalei trebuie să aibă autonomie. Nimeni nu poate conduce singur, a subliniat el, iar cheia succesului este cooperarea și colaborarea între administrații.

„Nu este normal și o să vă spun de ce. A conduce întotdeauna este un sport de echipă. Avem nevoie, ca și parte integrantă din București, de Ilfov, dar cu o autonomie din punctul acesta de vedere, cum avem nevoie și de sectoarele Bucureștiului. Nimeni nu poate să conducă singur. Nimeni nu este «Superman». De aceea, avem nevoie de cooperare, conlucrare – astea reprezintă cheia succesului în general”, a punctat Băluță.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și oponentul său, a spus că desființarea sectoarelor este o idee nepotrivită și un nonsens. El a explicat că un oraș complex ca Bucureștiul are nevoie de două niveluri administrative pentru a funcționa corect. Ciucu a precizat că, în loc să fie desființate, sectoarele și Primăria Capitalei trebuie să aibă competențe clar împărțite pentru a evita suprapunerile și a organiza mai bine serviciile publice.

El a dat exemplul managementului deșeurilor, care a fost dat sectoarelor pentru că Primăria Capitalei nu putea gestiona singură întregul oraș, și a spus că administrarea celor 400 de școli din București ar fi imposibilă fără sectoare. Ciucu a subliniat că pentru a aduce ordine în administrație trebuie făcută o împărțire clară a responsabilităților și a bugetelor între Primărie și sectoare.

“Sunt oameni care nu știu administrație publică și nu înțeleg că un oraș de dimensiunea și de complexitatea Bucureștiului are nevoie de două niveluri administrative. Evident că are nevoie, în același timp, pentru că este spaghetizat, de o reglare de competențe, ceea ce face Primăria Capitale, ceea ce fac sectoarele. Dar, în acest moment, dacă am desființa, efectiv, sectoarele, ar colapsa orașul. Imaginați-vă că, vă dau un exemplu: S-a dat la sectoare managementul deșeurilor, pentru că Primăria Capitalei nu avea capacitatea să mai ridice gunoiul, era prea mare orașul. Imaginați-vă că în Sectorul 6 sunt 70 de unități de învățământ, în Cluj sunt 50. Nu ai o administrație la nivel de PMB care să-ți facă … E un fel de management al proprietății pentru 400 de școli din București. N-ai cum. Dacă vrei să vii și să aduci ordine în administrație, atunci faci o matrice și spui ce tipuri de competențe legale are Primăria Capitalei, ce responsabilități, ce necesar de investiții pe acele servicii publice pe care le are să gestioneze, le împați cu sectoarele și bugetul trebuie să urmeze competențele”, a explicat Ciucu.

Întrebat la „Politica Zilei” dacă este de acord cu desființarea sectoarelor și a spus că este o idee total nepotrivită.

„Este un nonsens”, a afirmat Ciucu.

Ciucu a spus că ideea de a uni Bucureștiul cu județul Ilfov necesită un nivel clar de guvernanță, pentru că în prezent există haos între cele două. El a explicat că multe dintre problemele Capitalei provin din Ilfov.