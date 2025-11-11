Daniel Băluță a fost întrebat dacă vede posibilă dezvoltarea imobiliară în acea zonă, răspunzând ferm că o astfel de idee este exclusă. Social-democratul a precizat că principala soluție pentru dezvoltarea echilibrată a Capitalei este extinderea acesteia către sud, spre comunele Jilava, Chiajna și Berceni.

În opinia sa, autoritățile trebuie să adopte măsuri concrete care să permită reducerea diferențelor de dezvoltare dintre nordul și sudul orașului. Candidatul a menționat că această strategie ar trebui să fie însoțită de o reorganizare urbană care să aducă servicii publice mai aproape de cetățeni, astfel încât locuitorii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze pe distanțe mari pentru activități esențiale.

În contextul discuției despre conceptul european al „orașului de 15 minute”, el a afirmat că și Bucureștiul ar trebui să aspire la o astfel de eficiență urbană, fără a ignora însă necesitatea extinderii și echilibrării dezvoltării între diferitele zone.

„Trebuie luate măsuri care au legătură cu un concept, de a extinde orașul, de a reduce decalajul de dezvoltare între zona de sud și zona de nord a orașului”, a spus Daniel Băluță la B1TV.

Daniel Băluță a subliniat că actuala dimensiune a Bucureștiului nu mai corespunde realității demografice, orașul fiind mult prea mic raportat la numărul de locuitori și la infrastructura existentă.

În prezent, există aproximativ 1,1 milioane de permise de conducere și 1,7 milioane de mașini înregistrate în Capitală, ceea ce evidențiază o suprasolicitare a infrastructurii rutiere și o densitate urbană care nu mai permite o dezvoltare sustenabilă în limitele actuale.

În opinia lui, extinderea orașului și echilibrarea investițiilor între nord și sud ar reprezenta singura cale realistă pentru a reduce traficul, a asigura condiții mai bune de viață și a adapta Capitala la nevoile populației actuale.