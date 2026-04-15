Curtea de Apel București a pus punct miercuri, 15 aprilie 2026, uneia dintre cele mai intense dispute juridice din istoria recentă a infrastructurii românești. Printr-o decizie definitivă, instanța a respins contestația formulată de compania turcă Gulermak împotriva rezultatului licitației pentru lotul 1 al Magistralei 4 de metrou, sectorul Gara de Nord – Eroii Revoluției.

Această hotărâre confirmă oficial asocierea turco-bulgară Dogus – Trace – GP Group drept câștigătoare a contractului, eliminând orice barieră legală care ar mai fi putut sta în calea execuției.

Proiectul, evaluat la miliarde de euro, reprezintă o piesă strategică pentru mobilitatea urbană a Capitalei, promițând să lege sudul de nord printr-o conexiune rapidă. Deznodământul de astăzi vine după o perioadă de incertitudine, care ar fi putut duce la pierderea finanțării europene.

Magistrații au analizat criticile aduse de Gulermak referitoare la capacitatea tehnică a rivalilor și la documentația depusă pentru terții susținători.

În final, instanța a considerat că procesul de evaluare a fost corect, menținând în mare parte decizia anterioară a Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Iată minuta ședinței de astăzi, 15.04.2026:

„Modifică în parte Decizia C.N.S.C. nr. 3572/C3/3524, 3544, 4341 din 24.11.2025, atacată, în sensul că respinge ca neîntemeiate şi criticile din contestaţia formulată de către Gülermak Spółka Akcyjna cu privire la oferta Asocierii Doguş Inşaat Ve Ticaret A.Ş. – GP Group JSC – Trace Group Hold PLC vizând Responsabil managementul calităţii, documentele depuse pentru terţul susţinător YDA şi neprezentarea garanţiei de participare la momentul depunerii ofertei. Menţine, în rest, decizia atacată. Admite excepţia lipsei de interes a plângerii formulate de către petentele Doguş Inşaat Ve Ticaret A.Ş., GP Group JSC şi Trace Group Hold PLC, în dosarul conexat, excepţie invocată de către Gülermak Spółka Akcyjna. Respinge ca lipsită de interes plângerea formulată de către petentele DOGUŞ INŞAAT VE TICARET A.Ş., GP GROUP JSC şi TRACE GROUP HOLD PLC, în dosarul conexat nr. 7590/2/2025. Ia act de faptul că părţile şi-au exprimat voinţa de a pretinde cheltuielile de judecată pe cale separată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 15.04.2026.”

Prin această soluție, Curtea de Apel a validat strategia autorităților de a merge înainte cu semnarea contractului, o mișcare riscantă, dar necesară pentru a nu depăși termenele stricte impuse de Programul Transport 2021–2027.

Miza acestui proces a fost uriașă. Magistrala M4 este considerată cel mai ambițios proiect de transport public aflat în implementare, având o valoare totală ce atinge 17 miliarde de lei.

Secțiunea Gara de Nord – Eroii Revoluției singură necesită o investiție de peste 6 miliarde de lei, bani asigurați în bună măsură din fonduri europene nerambursabile (până la 2,5 miliarde de euro).

Proiectul prevede construirea a aproximativ 12 kilometri de metrou nou, realizarea unui depou subteran și amenajarea a 13 stații noi:

Știrbei Vodă

Bogdan Petriceicu Hașdeu

Uranus

George Rozorea

Chirigiu

Filaret

Eroii Revoluției

George Bacovia

Toporași

Nicolae Cajal

Luică

Giurgiului

Progresul

Această extindere va transforma radical transportul în sectoarele 1, 4 și 5, ajungând până în comuna Jilava.

Odată finalizată, noua linie va permite locuitorilor din sudul Bucureștiului să ajungă la Gara de Nord fără transbordări complexe, fluidizând traficul de suprafață într-una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

Specificație Proiect Detalii Tehnice și Juridice Obiectivul Știrii Confirmarea definitivă a câștigătorului licitației (Asocierea Dogus – Trace – GP Group) Instanța Decizională Curtea de Apel București (Decizie definitivă, 15.04.2026) Tronson Vizat Lotul 1: Gara de Nord – Eroii Revoluției Lungime și Infrastructură ~12 km de cale dublă, 13 stații noi, 1 depou subteran Valoare Investiție ~17 miliarde lei (Total proiect) / ~6 miliarde lei (Lotul 1) Sursă Finanțare Fonduri Europene (Programul Transport 2021–2027) Zone Deservite Sectoarele 1, 4, 5 și Comuna Jilava Status Juridic Finalizat (Nu mai există căi de atac)

Iată ce spunea edilul Sectorului 4 despre această magistrală de metrou, pe 1 februarie 2026. La acel moment, el a semnat ordinul de începere a lucrărilor și pentru lotul 2 al proiectului.