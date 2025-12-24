Actul normativ aprobat include atât traseul proiectului, cât și procedura de expropriere a imobilelor situate pe coridorul de investiție.

Potrivit documentelor oficiale, sunt vizate proprietăți private situate pe raza sectoarelor 1, 4 și 5 ale Capitalei și în comuna Jilava (Ilfov), pentru care statul va plăti despăgubiri estimate la aproximativ 141,3 milioane de lei. Fondurile necesare pentru aceste compensări vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Hotărârea prevede și aprobare a amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național, conform studiului final de fezabilitate. În plus, actul normativ stabilește lista proprietăților implicate, indicatorii tehnico‑economici și cadrul legal pentru declanșarea exproprierilor necesare realizării noii magistrale.

Noul tronson de metrou va avea o lungime de aproximativ 11–12 kilometri și va include 14 stații, conectând actuala linie M4 de la Gara de Nord până la Gara Progresul, într‑un proiect care urmărește să îmbunătățească mobilitatea urbană și să reducă congestia traficului în Capitală.

Extinderea magistralei este considerată una dintre cele mai importante investiții de transport public din București și este finanțată în mare parte din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Transporturi 2021–2027, în colaborare cu autoritățile locale și Metrorex.

Autoritățile locale și reprezentanții Metrorex au precizat că proiectul va crea locuri de muncă în faza de construcție și va îmbunătăți accesibilitatea zonei, oferind o legătură mai rapidă între nordul și sudul orașului.

Noul tronson va permite conectarea directă a zonelor dens populate cu centrele de afaceri și nodurile de transport din București, reducând timpul de deplasare pentru zeci de mii de călători zilnic. Proiectul include și infrastructură pentru parcări și terminale multimodale, pentru a facilita combinarea transportului auto și public.

Autoritățile au subliniat că lucrările vor respecta standardele europene de siguranță și accesibilitate, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă. Stațiile vor fi dotate cu lifturi, scări rulante și sisteme moderne de semnalizare și supraveghere video.

Termenul estimat pentru finalizarea magistralei este de aproximativ 5–6 ani, în funcție de complexitatea exproprierilor și de condițiile tehnice de construcție. Metrorex și Ministerul Transporturilor vor monitoriza îndeaproape implementarea proiectului pentru a se asigura că lucrările se desfășoară conform graficului și bugetului aprobat. Ordonanța clarifică și procedurile de raportare și audit, asigurând transparență și respectarea regulilor FEADR. Astfel, România își utilizează integral resursele europene și menține stabilitatea proiectelor de dezvoltare rurală și transport public.