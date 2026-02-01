Daniel Băluță a declarat că proiectul de extindere a magistralei 4 de metrou va fi pus în practică de un consorțiu format din firme românești, respectiv Construcții Erbașu, Concelex și BogArt.

„Începând de mâine dimineaţă, toate cele 14 noi staţii prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare. În decembrie a început proiectarea primului lot al acestui proiect, cel dintre Gara de Nord şi Eroii Revoluţiei. Acum am semnat ordinul de începere a lucrărilor similare şi pentru lotul al doilea, cel dintre Eroii Revoluţiei şi Gara Progresul”, a anunţat, duminică, Daniel Băluţă.

Potrivit primarului, faza de proiectare nu va depăși 10 luni, iar construcția magistralei, cu o lungime de aproximativ 11 kilometri, va contribui semnificativ la reducerea traficului pe principalele bulevarde din București. Noua linie de metrou va traversa sectoarele 1, 4 și 5 și se va extinde până în comuna Jilava, din județul Ilfov.

„Garantez că începerea acestor lucrări nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap”, dă asigurări primarul sectorului 4.

Primarul Daniel Băluță a subliniat că extinderea magistralei de metrou va avea și un impact economic semnificativ, generând peste 5.600 de locuri de muncă bine plătite pe durata lucrărilor și aproximativ 900 de posturi permanente după finalizarea proiectului. Valoarea investiției este estimată la 3,5 miliarde de euro, bani europeni atrași de echipa Primăriei Sectorului 4. Proiectul ar putea aduce, începând cu 2040, aproape 59 de milioane de călătorii suplimentare anual. Edilul și-a exprimat satisfacția că un consorțiu românesc a câștigat contractul, descriind investiția drept „istorică”.

Directorul Construcţii Erbaşu, Cristian Erbaşu, a declarat că extinderea magistralei de metrou reprezintă cel mai important proiect din portofoliul companiei, liderul asocierii. El a subliniat că lucrările demonstrează că firmele românești pot gestiona proiecte de mari dimensiuni și și-a exprimat încrederea că investiția va fi un succes. Totodată, Erbaşu a atras atenția asupra necesității cofinanțării, care depășește posibilitățile bugetului local, în timp ce primarul Daniel Băluță a precizat că Guvernul României va susține această etapă, contractul de finanțare fiind deja semnat. Execuția lucrărilor este estimată să înceapă peste un an, cu foreze amplasate în mai multe puncte pe traseu.