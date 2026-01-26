Pentru acest lot au fost înregistrate oferte din partea mai multor asocieri și constructori internaționali. Au depus oferte asocierea Danlin XXL, în calitate de lider, alături de Intertranscom Impex SRL, Evropeiski, Patishta AD și Groma Hold, asocierea Far Foundation, lider, împreună cu Automagistral Pivden și Lincor Trans SRL, precum și asocierea Construcții Erbașu SA, lider, alături de Frasinul SRL, Consent SA, EKY, SAM SRL și Dimex 2000 Company.

De asemenea, au participat ca ofertanți unici AKTOR, CENGIZ Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, CONCELEX și FCC Construction. O altă ofertă a fost depusă de asocierea Itinera SPA, lider, împreună cu Sapiem SPA și ICM SPA.

Tronsonul vizat reprezintă lotul 4 al Autostrăzii Unirii și este situat între DN 24, în zona municipiului Iași, și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova. Acest sector are o lungime de 15,5 kilometri, iar costul estimat al investiției se ridică la 4,7 miliarde de lei. Finanțarea este asigurată integral prin Programul SAFE, potrivit informațiilor oferite de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

„Compania Națională de Investiții Rutiere a primit, astăzi, opt oferte la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni, contract care include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova. Tronsonul 4, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova are o lungime de 15,5 kilometri și un cost estimat de 4,7 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată”, a informat CNIR într-o postare realizaăt pe Facebook.

Un element de noutate al acestui contract îl constituie realizarea, de către România, a unui segment de 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce extinde Autostrada Unirii dincolo de Prut. În plus, în cadrul procedurii de atribuire, Compania Națională de Investiții Rutiere va acorda punctaj suplimentar constructorului care își va asuma finalizarea, într-un termen de 18 luni, a segmentului de 2,77 kilometri cuprins între nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni.

„Este un contract cu finanțare europeană prin Programul SAFE, iar elementul de noutate îl reprezintă segmentul de autostradă de 5 kilometri din Republica Moldova pe care îl va construi România. Practic, ducem Autostrada Unirii dincolo de Prut. Tot în cadrul acestui contract, CNIR va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea în termen de 18 luni a segmentului de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Durata totală de realizare a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 36 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor. Pe traseul acestui lot de autostradă vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tunele, dintre care tunelul situat la kilometrul 83 va avea o lungime de 1.760 de metri, precum și două noduri rutiere. Unul dintre acestea este un nod rutier de perspectivă, care va asigura legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, iar cel de-al doilea este nodul Golăiești.

„Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor”, a informat CNIR.

Contractul de execuție trebuie semnat până la finalul lunii mai. Investiția face parte dintr-un pachet mai amplu de proiecte de infrastructură rutieră finanțate prin Programul SAFE, care vizează atât componenta civilă, cât și cea strategică. În cadrul acestui program sunt finanțate și sectoarele de autostradă dintre Pașcani și Siret, aferente Autostrăzii A7, gestionată de CNAIR, precum și sectorul dintre Pașcani și Ungheni al Autostrăzii A8, incluzând segmentul de autostradă din Republica Moldova, un nod multimodal și un drum de legătură.

Postarea poate fi vizualizată aici.