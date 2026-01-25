De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe ale Poliției este una dintre întrebările centrale legate de proiectul lansat de CNAIR, care vizează instalarea unui amplu sistem de supraveghere a traficului rutier. Potrivit informațiilor oficiale, noile echipamente nu vor funcționa izolat, ci vor fi integrate într-o rețea digitală capabilă să urmărească în timp real comportamentul șoferilor pe segmente extinse de drum.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat procedura de achiziție pentru aproximativ 400 de radare fixe, destinate drumurilor naționale și autostrăzilor. Acestea vor fi conectate la o platformă informatică dezvoltată în cadrul sistemului e-SIGUR, proiect care presupune colectarea și analiza automată a datelor de trafic, scriu cei de la promotor.ro.

Pe lângă echipamentele radar, CNAIR va implementa și un software dedicat, capabil să proceseze volume mari de informații și să coreleze datele obținute din mai multe puncte de monitorizare. Prin utilizarea inteligenței artificiale, sistemul va putea evalua nu doar viteza instantanee, ci și modul de deplasare al vehiculelor pe distanțe considerabile.

Noile puncte de monitorizare vor fi amplasate pe structuri fixe, la înălțime, fiind proiectate să funcționeze continuu, indiferent de condițiile meteo sau de momentul zilei. Scopul declarat al proiectului este creșterea siguranței rutiere printr-un control constant și predictibil al traficului.

Conform documentației tehnice, e-SIGUR nu reprezintă o simplă rețea de camere radar clasice, ci un sistem integrat care combină radare fixe, camere video de înaltă rezoluție și recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare. Toate aceste componente sunt conectate la o platformă centrală, unde datele sunt analizate automat.

Un element important al noului sistem este măsurarea vitezei medii de deplasare, funcționalitate menționată explicit în caietul de sarcini. Astfel, sancțiunile nu vor mai fi aplicate exclusiv pe baza vitezei surprinse într-un singur punct, ci și în funcție de viteza medie calculată între două sau mai multe camere.

„Fiecare cameră va avea o rază de acțiune de aproximativ 300 de metri. Cu ajutorul inteligenței artificiale se va determina atât viteza din momentul trecerii prin dreptul camerei, cât și viteza reală de croazieră”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

În acest context, un șofer poate fi sancționat atât pentru depășirea limitei legale într-un punct fix, cât și pentru o viteză medie mai mare decât cea permisă pe sectorul respectiv de drum. Sistemul este gândit să elimine situațiile în care șoferii reduc viteza doar în zona camerei, accelerând imediat după aceea.

Reprezentanții CNAIR susțin că noul sistem de monitorizare face practic imposibilă evitarea sancțiunilor prin metodele cunoscute până acum. Fiecare vehicul este identificat automat, iar informațiile despre deplasare sunt stocate în baza de date a platformei.

„De exemplu, să presupunem că pe autostrada A1 vor fi montate două radare fixe, la intrarea în București și în apropiere de Pitești. În momentul în care o mașină trece prin dreptul primei camere, vor fi înregistrate viteza și numărul de înmatriculare. Când trece prin dreptul celei de-a doua camere, sistemul va calcula timpul în care a fost parcursă distanța dintre cele două puncte. Practic, este imposibil de păcălit, pentru că noul sistem va putea determina cu ce viteză a circulat, în medie, fiecare mașină”, a mai explicat Alin Șerbănescu.

Funcționarea radarelor fixe va fi similară cu cea a camerelor utilizate în prezent pentru verificarea rovinietei. Datele sunt procesate automat, însă aplicarea sancțiunilor va necesita validarea de către un ofițer de poliție, conform procedurilor legale.

În etapa inițială, sistemul va fi utilizat în principal pentru depistarea depășirilor de viteză. Ulterior, pe măsură ce infrastructura va fi extinsă și calibrată, vor putea fi identificate și alte abateri, precum nepurtarea centurii de siguranță, folosirea telefonului mobil la volan, conducerea agresivă sau utilizarea necorespunzătoare a luminilor.

Potrivit estimărilor CNAIR, noile radare fixe și întregul sistem e-SIGUR ar urma să devină operaționale până la jumătatea anului 2027.