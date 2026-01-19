Reprezentanții Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA) avertizează că anul 2026 se va transforma într-un an marcat de tensiuni și blocaje în piața reparațiilor auto, din cauza creșterii tarifelor de asigurare, a presiunilor constante asupra devizelor de daună și a lipsei unei corelări între costurile reale ale reparațiilor și tarifele acceptate de asigurători.

Într-un mesaj transmis astăzi, 19 ianuarie, organizația susține că anul acesta nu va fi unul de reformă, ci unul în care se consolidează un sistem „strâmb”, care a generat deja conflict, neîncredere și tensiune, iar factura finală ajunge mereu la șoferi și service-uri.

Prim-vicepreședintele POSA, Marian Lazar, explică faptul că în 2026 se intră într-o etapă în care șoferul plătește mai mult, service-ul muncește mai mult, iar asigurătorul încearcă să plătească tot mai puțin.

El atrage atenția că, în condițiile actuale, nu există o direcție reală de echilibrare și că presiunile asupra tarifelor și devizelor vor crea un nou prag de tensiune. Lazar subliniază că reparațiile sigure și conforme nu pot fi realizate la tarifele de altădată și că orice negociere agresivă a costurilor poate pune în pericol siguranța rutieră.

În zona de daună, service-urile se confruntă în continuare cu presiuni asupra tarifelor de manoperă și asupra valorii devizelor, prin mecanisme de contestare, amânare sau interpretare restrictivă a operațiunilor tehnice necesare, aplicate de asigurători.

POSA avertizează că, deși costurile reale și complexitatea tehnică a reparațiilor cresc, acceptarea tarifelor de manoperă rămâne blocată în logici depășite, fără corelare cu piața, inflația și investițiile obligatorii din service.

Organizația atrage atenția și asupra digitalizării proceselor de daună, care în 2026 va deveni aproape completă. În teorie, aceasta ar trebui să reducă timpii de răspuns și să crească transparența. În practică, însă, POSA consideră că, în lipsa unor reguli clare, digitalizarea riscă să devină un instrument de control unilateral.

Printre riscurile identificate se numără auditarea automată a devizelor fără analiză tehnică reală, contestarea repetitivă a operațiunilor, reducerea arbitrară a timpilor de reparație și presiuni pentru acceptarea unor soluții mai ieftine, dar neconforme cu procedurile producătorilor.

Reprezentanții POSA subliniază că tehnologia modernă face reparațiile auto mai scumpe și „nu negociabile”, deoarece acestea nu mai sunt simple intervenții mecanice sau estetice.

Piața se confruntă cu vehicule electrice și sisteme de înaltă tensiune, calibrări obligatorii ADAS (radare, camere, senzori), proceduri stricte ale constructorilor, echipamente de diagnoză și măsurare tot mai costisitoare, deficit de personal calificat și presiune salarială.

În acest context, orice încercare de a menține tarifele de manoperă la niveluri care nu reflectă realitatea costurilor reprezintă o frână economică și un risc direct asupra calității reparației și, implicit, asupra siguranței rutiere.

POSA mai atrage atenția că problema nu se limitează doar la service-urile independente, ci se va extinde în întreg lanțul auto, afectând reprezentanțele, dealerii și importatorii.

Potrivit organizației, presiunea pe reparația corectă se va resimți în relația cu clientul final, în timpii de staționare, în reputația rețelei și în riscul tehnic pe care îl suportă întreaga piață.

Aceasta avertizează că dezechilibrele structurale vor genera întârzieri tot mai mari în soluționarea dosarelor, vor împinge tot mai multe cazuri spre litigii și blocaje, vor pune presiune pe calitatea reparațiilor și vor afecta firmele care încearcă să lucreze corect, legal și conform procedurilor.

În același timp, piața muncii va deveni mai fragilă, deoarece personalul calificat nu va rămâne într-un sistem care îl forțează să lucreze la limită și pe minus.

În final, POSA subliniază că nota de plată finală nu va fi achitată de cei care controlează mecanismele, ci de consumatorul care plătește polițe tot mai scumpe, de service-urile care își asumă responsabilitatea tehnică și legală a reparației și de economia reală, care pierde stabilitate, predictibilitate și încredere.