Locuitorii din Sectorul 4 al Capitalei beneficiază de un nou pachet de măsuri financiare, care include eliminarea taxei de parcare, restituirea sumelor deja achitate, sprijin pentru carburant și reduceri consistente la transportul public. Deciziile vor intra în vigoare începând cu 1 aprilie 2026 și vizează direct persoanele cu venituri medii și mici.

Primarul Daniel Băluță a anunțat că aceste măsuri vin ca răspuns la contextul economic actual, caracterizat de presiuni financiare asupra populației.

Una dintre cele mai importante schimbări este anularea taxei de dezvoltare urbană, aplicată proprietarilor de autoturisme. Această taxă nu va mai fi percepută începând cu luna aprilie.

Pentru cei care au achitat deja taxa, autoritățile vor returna sumele corespunzătoare unei perioade de 9 luni. Rambursarea nu se face automat, ci prin intermediul unei aplicații digitale puse la dispoziție de Primărie. Crearea unui cont este obligatorie pentru procesarea banilor.

În același timp, persoanele care nu au plătit taxa până acum vor trebui să achite retroactiv suma aferentă lunilor ianuarie–martie, în valoare totală de 148,25 lei.

Pe lângă eliminarea taxei, Primăria introduce un program de sprijin financiar pentru combustibil. Acesta presupune acordarea a trei tranșe de câte 200 de lei, distribuite pe parcursul a șase luni.

Condiții de eligibilitate:

venit sub 5.000 lei/persoană sau 10.000 lei/familie

domiciliu în Sectorul 4

existența unui loc de muncă activ

Înscrierea în program se face exclusiv online, fără deplasare fizică, ceea ce simplifică semnificativ procesul administrativ.

Reduceri importante la transportul public sunt pregătite pentru locuitorii din Sectorul 4, ca parte a noului pachet de măsuri anunțat de administrația locală. Autoritățile intenționează să subvenționeze cu 50% costul abonamentelor pentru metrou și transportul de suprafață, facilitând astfel deplasarea zilnică pentru persoanele active.

De această facilitate vor putea beneficia cetățenii care au domiciliul în Sectorul 4 și care se încadrează în aceleași praguri de venit stabilite pentru acordarea ajutorului de carburant. În plus, este necesar ca solicitanții să aibă un contract de muncă valabil de cel puțin trei luni, criteriu care vizează susținerea persoanelor active pe piața muncii.

Reducerea va fi aplicabilă abonamentelor utilizate în rețelele operate de Metrorex și STB, două dintre principalele sisteme de transport public din Capitală.

Pentru ca măsura să devină efectivă, este necesară aprobarea acesteia în cadrul Consiliului Local. Autoritățile au anunțat că procedura va fi realizată în regim de urgență, astfel încât reducerea să poată fi aplicată începând cu data de 1 aprilie.