Taxa de dezvoltare urbană din Sectorul 4 intră într-o nouă etapă administrativă, după ce autoritățile locale au decis suspendarea acesteia începând cu data de 1 aprilie 2026. Decizia permite contribuabililor să solicite restituirea banilor achitați pentru intervalul aprilie-decembrie, însă această opțiune vine cu implicații directe asupra beneficiilor asociate.

Primăria Sectorului 4 a transmis că menținerea facilității de parcare gratuită pe locurile publice depinde exclusiv de decizia locuitorilor de a continua plata taxei, chiar și în contextul suspendării acesteia. Practic, contribuția devine opțională, dar avantajele rămân condiționate de achitarea ei.

„Posibilitatea parcării pe locurile publice aflate în administrarea Sectorului 4, fără achitarea tarifului aferent, se va menține numai pentru persoanele care, benevol, vor opta pentru plata taxei de dezvoltare și implicit, pentru a-și menține drepturile conferite de achitarea taxei”, se precizează în răspunsul oferit redacției, reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Decizia introduce, astfel, un mecanism dual: restituirea banilor sau păstrarea beneficiilor existente, fără posibilitatea de a le cumula, scriu cei de la Buletin de București.

Pentru locuitorii care aleg să recupereze sumele achitate sau să nu mai plătească taxa, regulile privind parcarea se modifică semnificativ. Aceștia vor pierde dreptul la utilizarea gratuită a locurilor publice și vor fi obligați să respecte sistemul standard de tarifare.

Conform informațiilor oficiale, utilizarea parcărilor publice va reveni la sistemul clasic, bazat fie pe tarif orar, fie pe abonament lunar. Această schimbare afectează direct costurile de mobilitate urbană pentru rezidenții Sectorului 4.

„Utilizarea locurilor de parcare publică va fi efectuată în baza regulamentelor în vigoare, care prevăd atât o tarifare orară, cât și posibilitatea achiziționării unui abonament lunar”, a mai adăugat Primăria Sectorului 4 pentru Buletin de București.

Taxa de dezvoltare urbană fusese majorată la începutul anului 2026, de la 540 de lei la 593 de lei anual, înainte de a fi suspendată. Măsura de suspendare intervine la scurt timp după această creștere, generând un impact administrativ și financiar pentru locuitori.

Pe lângă modificările legate de taxa de dezvoltare urbană, administrația locală a anunțat și introducerea unui sprijin financiar destinat acoperirii costurilor carburanților. Programul este gândit să funcționeze pe o perioadă de șase luni și presupune acordarea unei sume de 200 de lei pe lună, însă nu în mod continuu.

Conform anunțului făcut de primarul Sectorului 4, stimulentul va fi acordat alternativ, o lună da și una nu, ceea ce înseamnă că beneficiarii vor primi efectiv trei tranșe în intervalul stabilit.

Pentru a accesa acest ajutor, cetățenii trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulative. Este necesar ca aceștia să aibă domiciliul în Sectorul 4 de cel puțin un an, să dețină un vehicul cu o capacitate cilindrică sub 2.000 de centimetri cubi și să fie angajați. De asemenea, venitul pe membru de familie trebuie să fie sub pragul de 5.000 de lei.

Introducerea acestui sprijin financiar apare în contextul suspendării taxei și reprezintă o măsură compensatorie pentru costurile asociate mobilității urbane, însă condițiile stricte limitează numărul potențialilor beneficiari.