Măsura privind acordarea unui ajutor pentru carburanți vine ca răspuns direct la presiunile economice resimțite de populație, în special în urma creșterii prețurilor la combustibili și a inflației ridicate. Autoritățile locale din Sectorul 4 au decis să intervină printr-un sprijin financiar punctual destinat celor care depind de utilizarea autoturismelor.

Primarul Daniel Băluță a explicat că acest sprijin va fi acordat pe o perioadă de șase luni, însă nu în mod continuu, ci alternativ, o lună da și una nu. Valoarea ajutorului este de 200 de lei pentru fiecare tranșă acordată, sumă destinată exclusiv acoperirii costurilor cu carburantul.

În justificarea acestei măsuri, edilul a invocat scăderea semnificativă a puterii de cumpărare și presiunile fiscale tot mai mari asupra populației.

„Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%. Inflația este de 10%. Taxele și impozitele au crescut, astfel încât pentru cetățenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu încă două măsuri”, a declarat primarul Sectorului 4.

În acest context, administrația locală consideră că sprijinul acordat pentru carburant reprezintă o soluție imediată pentru a reduce presiunea financiară asupra familiilor active, care depind de mobilitate pentru a-și menține locurile de muncă.

Pe lângă ajutorul pentru carburanți, autoritățile au decis și suspendarea taxei de regenerare urbană, măsură care ar fi urmat să intre în vigoare începând cu 1 aprilie. Decizia vine în contextul economic actual și are rolul de a diminua povara financiară asupra locuitorilor din Sectorul 4.

„Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană în ceea ce privește termenul de la 1 aprilie, deci peste aproximativ 10 zile”, a precizat edilul, subliniind caracterul urgent al intervenției.

În ceea ce privește acordarea ajutorului pentru carburant, beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe criterii clare. Sprijinul este destinat exclusiv persoanelor care au domiciliul în Sectorul 4 de cel puțin un an, care sunt angajate și care dețin autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc.

De asemenea, un criteriu esențial este nivelul veniturilor. Astfel, pot beneficia de acest ajutor doar persoanele care au un venit pe membru de familie mai mic de 5000 de lei. Autoritățile au stabilit aceste condiții pentru a direcționa sprijinul către categoriile cele mai afectate de creșterea costurilor.

„A doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activ prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni de zile, un ajutor on-off în cuantum de 200 de lei pentru carburant (n.r. ajutoarele de 200 de lei vor fi date o lună da, o lună nu). Cui ne adresăm? Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, celor care au domiciliu aici de mai mult de un an de zile. Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină. Ne adresăm celor care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 de centimetri cubi și cu un venit pe membru de familie mai mic de 5000 de lei”, a mai declarat Daniel Băluță.

Edilul a subliniat că aceste măsuri sunt adoptate într-un context economic dificil și reflectă o abordare orientată spre sprijinirea populației active.