Bogdan Ivan a precizat clar că, în actualul context, autoritățile nu au în vedere restricționarea consumului de carburant, subliniind că măsurile analizate au rolul de a tempera efectele crizei, fără a putea inversa tendințele globale.

Ministrul Energiei a explicat că intervențiile statului sunt gândite pentru a stabiliza piața internă, însă acestea depind în mod direct de evoluțiile internaționale ale prețurilor.

„Toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza, dar nu pot schimba dinamica de la nivel mondial. Pot avea un impact pozitiv, dacă la nivel internațional prețul se va stabiliza sau va scădea. În momentul de față nu se pune problema limitării consumului de carburanți pentru populație”, a declarat Bogdan Ivan, luni, la finalul BPN al PSD.

Oficialul a insistat asupra faptului că România nu este izolată de fluctuațiile globale ale pieței energetice, iar deciziile interne sunt calibrate pentru a reduce cât mai mult efectele negative resimțite de populație și mediul economic. În acest sens, măsurile sunt concepute ca instrumente de protecție, nu ca soluții definitive pentru controlul prețurilor.

În același timp, Bogdan Ivan a subliniat că autoritățile urmăresc permanent evoluțiile externe, astfel încât eventualele ajustări să poată fi aplicate rapid, în funcție de contextul economic internațional.

Bogdan Ivan a detaliat pachetul de măsuri pe care Guvernul urmează să îl adopte prin ordonanță de urgență, în încercarea de a controla efectele creșterii prețurilor la combustibili și de a proteja piața internă.

Printre principalele decizii se numără declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de motorină și plafonarea adaosului comercial practicat de companiile din industria petrolieră.

„Principalele măsuri care vor viza o decizie a Guvernului României, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă în zile următoare, prevăd următorul lucru: declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din ţara noastră, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025. Crearea unui mecanism prin care sunt zero şanse de a specula o creştere artificială a combustibililor la pompă şi eliminarea obligativităţii de minim 8% biocombustibili la benzină, lucru care, de asemenea, pune o presiune asupra preţului”, a declarat Ivan.

Ministrul a explicat că aceste măsuri sunt menite să împiedice eventualele comportamente speculative și să asigure disponibilitatea combustibililor pe piața internă, în condițiile în care diferențele de preț față de alte state pot genera presiuni suplimentare.

Totodată, Guvernul intenționează să adopte oficial actul normativ într-o ședință programată imediat, urmând ca acesta să stabilească cadrul legal pentru intervențiile pe durata crizei.

Bogdan Ivan a anunțat și introducerea unor scheme de sprijin destinate sectoarelor afectate direct de creșterea prețurilor la carburanți, în special transportatorilor și agricultorilor.

Ministrul a precizat că transportatorii vor beneficia de o bonificație de 85 de bani pe litru, în timp ce fermierii vor primi o reducere de 2,6 lei pe litru din acciza la motorină. Aceste măsuri sunt concepute pentru a limita impactul costurilor ridicate asupra lanțurilor de aprovizionare și producției agricole.

În plus, oficialul a explicat că perioada de aplicare a măsurilor este stabilită inițial la șase luni, cu posibilitatea de prelungire.

„În momentul de față, vorbim despre o perioadă de criză de șase luni de zile, care succesiv se poate prelungi încă trei luni de zile și care, dacă vor dispărea aceste conjuncturi internaționale care au creat declararea situației de criză, vom elimina de îndată această situație”, a precizat ministrul Energiei.

Un element central al strategiei guvernamentale îl reprezintă flexibilitatea intervențiilor, în funcție de evoluțiile externe.

„În același timp venim cu principiul în care săptămânal, dacă va fi cazul, odată la 5 zile, să se actualizeze toate aceste măsuri în funcție de contextul internațional. Pentru că vorbim de o dinamică în continuă mișcare la nivel internațional”, a explicat Ivan.

Ministrul a subliniat că logica intervențiilor este una coerentă și orientată spre prevenirea dezechilibrelor interne, în condițiile în care diferențele de preț față de alte piețe pot determina companiile să redirecționeze resursele.

„Pe de-o parte, de a ne proteja piața internă, de a ne asigura că în situația în care vedem deja că avem state în care prețul carburanților este unul mai ridicat decât în România, este evident că poate să existe o tendință a companiilor de a se îndrepta spre alte piețe, pentru a obține un profit mai bun. Vreau să-i protejăm pe românii și companiile din România. Și gândim anticipativ aceste măsuri, pentru a limita cât mai mult acest efect negativ, care poate să aibă multiple valențe. Pentru că nu vorbim doar despre variabile simple, ci despre multiple variabile extrem de complicate și de complexe”.

Bogdan Ivan a explicat că decizia de a limita exporturile de combustibil este una strategică, cu efecte estimate pe termen scurt, mediu și lung, în contextul actualei crize de pe piața petrolului.

Ministrul Energiei a arătat că această măsură poate contribui direct la menținerea unor prețuri mai echilibrate în România, reducând presiunea exercitată de diferențele de preț față de alte state.

„Ne ajută foarte mult pe termen scurt, mediu și lung, în condițiile în care, am explicat mai devreme, faptul că dacă noi vom reuși și prin măsuri fiscale pe care cred că suntem obligați să reluăm, să avem un preț mai scăzut decât țările din jurul nostru, atunci vom limita tendința anumitor operatori economici de a-și îndrepta resursa de carburant înspre alte piețe, pentru a obține un venit suplimentar”, a declarat Ivan.

În paralel, oficialul a subliniat că demersurile României sunt aliniate cu discuțiile purtate la nivel european, unde statele membre sunt încurajate să adopte măsuri pentru reducerea impactului scumpirilor din energie asupra populației și economiei.

„În momentul de față am avut discuții și în Consiliul TTE am avut și discuții directe cu Comisarul European Dan Jorgensen, care chiar încurajează orice măsură a statelor membre pentru a limita impactul negativ asupra prețului la energie, la gaze naturale și la combustibil. Așa că, în momentul de față ceea ce avem ca adaos de biocombustibil în benzină, acel quantum de 8% este exclusiv adus din import”, a declarat Ivan.

Bogdan Ivan a reiterat că, în acest moment, nu există riscul introducerii unor restricții privind consumul de combustibil pentru populație, invocând disponibilitatea resurselor pe piața internă.

„Nu am un glob de cristal, dar, în momentul de față România are suficientă lichiditate”, a declarat Ivan.

Totodată, ministrul a precizat că autoritățile fac demersuri pentru creșterea capacității interne de rafinare, inclusiv prin repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil, în urma obținerii avizelor necesare.