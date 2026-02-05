Guvernul a aprobat hotărârea inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou, pe traseul 1 Mai – Otopeni.

Terenurile vor trece în domeniul public al statului și vor fi utilizate pentru realizarea unei lucrări de utilitate publică de interes național.

Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, această decizie deblochează o etapă esențială a proiectului și aduce Capitala mai aproape de un transport public eficient și durabil, conectând centrul orașului de zona de nord și de Aeroportul Internațional Henri Coandă, oferind o alternativă modernă și sigură la traficul rutier.

„🚇 Undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni merge mai departe! Guvernul a aprobat hotărârea inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni). ➡️ Terenurile trec în domeniul public al statului și vor fi folosite pentru realizarea unei lucrări de utilitate publică de interes național. 🔗 Magistrala 6 va lega centrul Bucureștiului de zona de nord și de Aeroportul Internațional Henri Coandă, oferind o alternativă rapidă, modernă și sigură la traficul rutier. ✔️ Decizia de astăzi deblochează o etapă esențială a proiectului și aduce Capitala mai aproape de un transport public eficient și durabil.”, este mesajul postat de Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord până la Aeroportul Internațional Otopeni, pe un traseu de 14,2 kilometri, incluzând 12 stații de metrou: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni” este considerat de utilitate publică și de interes național, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările și completările ulterioare, și urmărește să răspundă nevoilor de mobilitate ale populației prin dezvoltarea rețelei de transport trans-european.

Lucrările de proiectare și execuție a structurii de rezistență pentru stații, galerii și tuneluri, pe Lotul 1 – 1 Mai până la Tokyo, sunt finanțate prin PNRR.

Reamintim că Metrorex a anunțat, pe 20 ianuarie, că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei stații Gara Băneasa, pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6.

Totodată, scutul „Sfânta Ana” parcurge aceeași direcție, avansând deja peste 1.600 de metri și asamblând 1.076 de inele de tunel.

Compania a precizat că utilajul „Sfânta Maria” excavează tunelul Liniei 2, Secțiunea SUD, și că finalizarea celui de-al doilea segment de tunel între viitoarele stații Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa marchează un progres semnificativ.

Până în prezent, tunelul realizat însumează 2.006 metri excavați și 1.334 de inele de tunel asamblate. Lungimea tunelului subteran pe care îl va realiza „Sfânta Maria” până la stația 1 Mai va fi de 6,6 kilometri.

Directorul general Metrorex, Mariana Miclăuș, a informat că începutul anului 2026 marchează o etapă importantă în concretizarea Magistralei 6.

Parcursul ambelor utilaje de foraj – „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” – respectă planificarea de execuție pentru realizarea structurii de rezistență a Secțiunii SUD. „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa, în timp ce „Sfânta Ana” avansează către aceeași destinație. TBM „Sfânta Maria” are o lungime de 97 de metri, o greutate de 600 de tone și un cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri.

În august 2025, Metrorex a anunțat că „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa. Tunelul Liniei 2 va fi completat de cel trasat pe Linia 1, aflat în prezent în curs de excavare, operat de „Sfânta Ana”.

Cele două utilaje TBM vor excava tuneluri cu lungimea totală de 6,6 kilometri, pe care vor fi construite șase stații și șase interstații ale aliniamentului Magistralei 6, Secțiunea SUD, 1 Mai – Tokyo, consolidând infrastructura de transport subteran a Capitalei și oferind o legătură rapidă și sigură către aeroport.