Potrivit raportului final publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), comisia interministerială recomandă demararea de urgență a procedurilor administrative pentru delimitarea și intabularea terenurilor care aparțin domeniului public al statului din zona costieră.

De asemenea, documentul propune inițierea de acțiuni în instanță în situațiile în care există indicii privind încălcarea regimului juridic al terenurilor, precum și clarificarea și actualizarea cadrului legislativ, pentru a preveni repetarea unor situații similare în viitor.

Raportul scoate la iveală faptul că, deși există legislație în vigoare, procedura de delimitare a domeniului public al statului nu a fost pusă în aplicare.

„Comisia concluzionează faptul că până în prezent nu a fost demarată procedura administrativă de delimitare a domeniului public al statului din zona costieră reglementată de legiuitor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 şi HG 546/2004 şi recomandă demararea de urgenţă a procedurii de delimitare a domeniului public al statului, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi ulterior actualizarea HG nr.1705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”, se menţionează în document.

Printre recomandările formulate se mai numără identificarea exactă a falezei și a liniei plajei, inventarierea imobilelor care fac parte din domeniul public al statului și declanșarea de acțiuni judiciare pentru revendicarea dreptului de proprietate publică.

Totodată, comisia propune notarea în cartea funciară a litigiilor pentru imobilele intabulate sau înstrăinate cu nerespectarea dispozițiilor legale.

MMAP a anunțat că raportul final a fost făcut public ca urmare a interesului crescut manifestat de presă și de cetățeni față de situația terenurilor de pe litoral.

„Deşi activitatea Comisiei s-a desfăşurat, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, în regim nepublic, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor analizate, membrii MMAP din cadrul Comisiei au propus supunerea la vot a publicării raportului, în spiritul transparenţei şi al informării corecte a publicului. Propunerea a fost votată şi aprobată, iar raportul este pus la dispoziţia publicului, împreună cu anexele şi planşele aferente”, se menţionează în comunicat.

Potrivit ministerului, comisia a fost constituită pentru a analiza situația juridică și cadastrală a terenurilor din zona costieră a Marea Neagră, în contextul unor neclarități majore privind regimul de proprietate și modul în care anumite terenuri au fost transferate sau utilizate de-a lungul timpului.

„Activitatea Comisiei s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ani şi a reunit reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, având ca obiectiv centralizarea datelor existente, analiza documentaţiilor cadastrale şi juridice şi formularea de concluzii şi recomandări care să permită statului român să îşi exercite drepturile de proprietate şi administrare în zona costieră”, susţin reprezentanţii ministerului.

În cadrul investigației, comisia a analizat un volum amplu de documente, printre care documentații cadastrale, cărți funciare, hotărâri judecătorești definitive, acte administrative, hotărâri ale autorităților locale, situații centralizate ale oficiilor de cadastru și materiale cartografice.

Analiza a vizat terenuri situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale de pe litoral, fiind identificate discrepanțe între situația din teren și evidențele oficiale.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția asupra dimensiunii fenomenului, precizând că mii de construcții sunt amplasate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român.