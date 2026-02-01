Turcia își propune pentru 2026 venituri din turism de 68 de miliarde de dolari, marcând o ascensiune rapidă pe scena globală. Dacă în 2017 țara ocupa locul 8 la nivel mondial după numărul de vizitatori, în 2024 a urcat pe locul 4, iar la capitolul venituri turistice s-a situat pe locul 7, de la poziția 15 în 2017.

Ministrul Culturii și Turismului a subliniat diversificarea ofertei turistice, care atrage vizitatori nu doar pentru litoral, ci și pentru turism cultural și religios, ecoturism, arheologie, sănătate și wellness, gastronomie, croaziere, congrese sau sporturi de iarnă. Proiecte precum „Patrimoniu pentru viitor” și „Muzeele de noapte” au consolidat imaginea Turciei ca model internațional, în timp ce campaniile de promovare digitală, inclusiv mini-seria „An Istanbul Story”, au avut un succes major, cu un episod vizionat de 32 de milioane de oameni și chiar episoadele mai puțin populare depășind 10 milioane de vizualizări.

„Pentru 2026, țintim 68 de miliarde de dolari”, a declarat oficialul.

Date-cheie din turismul turcesc în 2025:

Număr de vizitatori : 63.941.000 ( +2,7% față de 2024, +68% față de 2017).

: 63.941.000 ( față de 2024, față de 2017). Venituri din turism : 65,231 miliarde USD ( +6,8% față de 2024, +109% față de 2017).

: 65,231 miliarde USD ( față de 2024, față de 2017). Cheltuială medie per noapte: 100,0 USD (+3,6% față de 2024, +36% față de 2017).

România și Republica Moldova

Și piețele din Europa de Est și-au menținut relevanța în turismul turcesc. Numărul turiștilor români a crescut ușor în 2025, ajungând la 1.174.607, față de 1.173.358 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de +0,11%. În cazul Republicii Moldova, evoluția a fost și mai semnificativă: 340.685 de vizitatori în 2025, față de 329.796 în anul precedent – o creștere de +3,30%.

Federația Rusă – 6,9 milioane de vizitatori

Germania – 6,75 milioane

Regatul Unit – 4,27 milioane

Pasiunea pentru călătoriile cu trenul prinde o formă spectaculoasă în Turcia prin Trenul Turistic Eastern Express. Ruta de noapte între Ankara și orașul Kars, din estul Anatoliei, oferă pasagerilor priveliști deosebite cu câmpii și munți înzăpeziți. Îmbinând nostalgia, frumusețea peisajelor și sustenabilitatea, Eastern Express a câștigat recunoaștere internațională ca una dintre cele mai spectaculoase experiențe feroviare din lume.

Cu ritmul său lent, cabine confortabile, peisaje impresionante și opriri pitorești, Eastern Express oferă mai mult decât un simplu transport: este o adevărată poveste pe șine, străbătând inima Anatoliei. Trenul circulă în ambele sensuri între Ankara și Kars, însă ruta dinspre capitală spre est, printre decorurile dramatice ale Anatoliei, rămâne cea mai populară.

Cursa pleacă de trei ori pe săptămână din fiecare oraș, iar biletele se pot achiziționa online. Fiind cea mai solicitată rută feroviară din Turcia, locurile se epuizează rapid, astfel că rezervarea din timp este recomandată. Călătoria durează aproximativ 24 de ore și include cabine cu paturi, peisaje spectaculoase și opriri planificate pentru excursii. Pasagerii își pot personaliza cabinele cu lumini și decorațiuni pentru o atmosferă plăcută, pot lua propriul picnic, iar cabinele sunt dotate cu frigider și chiuvetă, sau se pot servi în vagonul-restaurant înainte de o noapte odihnitoare la bord.

Pe traseul de la Ankara la Kars, trenul oprește în Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan și Erzurum, sosind în final la Kars. La întoarcere, din Kars spre Ankara, trenul face opriri în İliç, Divriği și Sivas, oferind pasagerilor ocazia de a descoperi numeroase atracții naturale și istorice, inclusiv situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Călătoria cu Eastern Express se încheie în Kars, oraș istoric cu peisaje de iarnă spectaculoase și gastronomie locală. Vizitatorii pot explora centrul vechi, monumente seculare și situl UNESCO Ani, „orașul celor 1001 biserici”. Stațiunea Sarıkamış oferă schi și plimbări cu sania, iar lacul Çıldır devine o atracție pe gheață. Seara, turiștii se bucură de spectacole tradiționale, muzică și dansuri, iar gastronomia locală, inclusiv brânzeturi, carne de gâscă și mantı, poate fi savurată și la Muzeul Brânzei din Boğatepe.