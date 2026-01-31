Mohammad Murad, unul dintre cei mai mari investitori în turismul românesc, a spus că una dintre cele mai mari probleme ale turismului din România este lipsa investițiilor. El a explicat, într-un interviu acordat pentru evz.ro, că piața este deja slabă, iar creșterea taxelor locale face ca situația să fie și mai dificilă. Comparativ cu țările vecine, care oferă facilități fiscale sau chiar returnează investițiile, România riscă să piardă interesul investitorilor.

El a menționat că nu se mai fac investiții în turism pentru că nu mai există piață. Chiar dacă țările vecine au condiții mai bune, ele pot totuși să ofere prețuri mai mici. România este pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul turiștilor străini, iar noile taxe vor face ca acest număr să scadă și mai mult.

Murad a mai spus că statul ar trebui să se bazeze mai mult pe taxele pe salarii decât pe impozitele locale. În țări precum Turcia și Grecia, taxele locale sunt aproape zero și, uneori, investitorii pot primi înapoi toată investiția. El a adăugat că dacă acorzi atenție investitorilor, îi atragi, iar dacă nu, îi sperii. Nu poți să dublezi taxele peste noapte fără să te gândești la piață, mai ales într-o piață liberă și europeană.

Murad este unul dintre cei mai mari investitori în turism din România și deține lanțul Phoenicia Hotels, complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din Olimp, hotelurile Majestic (Mamaia, Olimp, Jupiter), Perla (Mamaia), Forum (Costinești) și Hotelul Lido din București.

Datele arată că investițiile în turism au scăzut cu aproximativ 70% față de anul trecut, lucru vizibil și în numărul mult mai mic de autorizații de construcție eliberate. Mohammad Murad a spus că lipsa de încredere într-un mediu economic stabil face ca proiectele să fie amânate sau blocate. El a explicat că fără investiții în hoteluri și infrastructură, turismul românesc devine rapid mai puțin competitiv.

Murad a menționat că cea mai mare problemă este că oamenii nu mai cred în perspectivele pozitive, iar teama generalizată duce la blocarea sau amânarea investițiilor. El a spus că, în prezent, nu se vede prea multă activitate legată de proiecte noi și că numărul mic de autorizații de construcție arată clar că situația se înrăutățește. În opinia sa, România nu mai oferă un climat prietenos pentru investiții, iar statul se concentrează doar pe controale și taxe, fără a sprijini dezvoltarea.

Murad a subliniat că este nevoie de o abordare diferită, altfel România va pierde teren. El a spus că serviciile și turismul sunt singurele sectoare unde românii mai sunt prezenți în proporție de 90%, iar dacă oamenii sunt împinși să se retragă, situația va fi gravă. În consecință, țara se va baza doar pe filiale de multinaționale, care la primul semn de probleme vor pleca.

Mohammad Murad a spus că creșterea taxelor pune presiune directă pe costurile din turism. El a explicat că, în prezent, aproximativ jumătate din veniturile generate de acest sector ajung la stat, iar restul trebuie împărțit între salarii, furnizori și alte cheltuieli. Din acest motiv, orice majorare de taxe se reflectă inevitabil în prețurile finale pentru turiști.

El a menționat că efectele noilor taxe se văd deja la rezervări. În trecut, până la sfârșitul lunii decembrie, se vindeau anticipat 20-25% din locurile pentru sezonul următor, dar acum procentul s-a redus la jumătate. Aceasta arată un interes mai mic din partea turiștilor și prefigurează un sezon estival slab, mai ales pe litoral. Pentru turiștii români, rezultatul va fi creșterea prețurilor și mai puține opțiuni accesibile, iar statul nu vine cu măsuri compensatorii sau investiții care să îmbunătățească turismul.

Murad a spus că economia nu funcționează doar cu taxe și că trebuie să existe și producție și investiții pentru ca lucrurile să meargă bine. El a criticat modul în care statul aplică taxe mai întâi și abia apoi caută soluții pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Mohammad Murad a spus că o mare problemă a politicilor fiscale actuale este că nu există o strategie clară pentru modul în care se folosesc banii colectați din taxe. El a explicat că, deși taxele locale ar trebui să fie folosite pentru promovarea turismului, evenimente sau infrastructură, în multe cazuri banii nu se văd în piață. Murad a dat exemplul unor localități care au strâns milioane de euro din taxe turistice, fără ca acest lucru să ducă la dezvoltarea zonei sau la creșterea numărului de vizitatori.

El a spus că ar fi dispus să plătească taxe mai mari, chiar și de 9-10 euro, dacă banii ar fi folosiți corect. Murad a explicat că nu hotelierii suportă aceste taxe direct, ci turiștii, iar prețurile se pot regla astfel încât să nu afecteze afacerile. Totuși, el vrea să știe exact unde se duc sumele și ce proiecte se realizează cu ele. De cele mai multe ori, banii colectați nu aduc niciun beneficiu concret. El a menționat un caz concret, Mangalia, unde s-au strâns peste 3 milioane de euro din taxe, dar nu s-a făcut nimic util cu acești bani.

Mohammad Murad a spus că majorarea taxelor riscă să afecteze foarte mult proprietarii de unități turistice. El a explicat că, dacă nu există măsuri reale de sprijin, unii antreprenori ar putea renunța la afaceri sau să funcționeze „la negru”. În loc să stimuleze respectarea legii, deciziile luate fără consultarea reală a mediului de afaceri pot avea efect invers. Murad a adăugat că dialogul dintre autorități și antreprenori rămâne în mare parte doar formal, iar consultările se transformă adesea în informări despre decizii deja luate, ceea ce dă impresia că politicile fiscale nu țin cont de realitatea economică.

El a spus că, în experiența sa ca președinte al Patronatului de Turism, întâlnirile cu autoritățile se transformau mai mult în prezentări a ceea ce s-a făcut, nu în adevărate consultări. Murad a explicat că problema este că România este condusă de oameni care nu au experiență în afaceri.

Potrivit lui, fără o schimbare de abordare care să pună accent pe producție, investiții și predictibilitate, creșterea taxelor locale nu va aduce venituri mai mari la buget, ci va duce la scăderea turismului românesc și la pierderea competitivității pe piața europeană.