Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a transmis prin intermediul Facebook-ului că le este recunoscător României și Ucrainei pentru ajutorul oferit în timpul penelor masive de curent de sâmbătă. Aproximativ patru ore, mai multe localități din Moldova au rămas fără electricitate.

El a menționat că le mulțumește operatorilor de energie din România și Ucraina pentru sprijinul oferit și a mulțumit și cetățenilor din Moldova pentru înțelegere și cooperare. Conform datelor Ministerului Energiei, alimentarea cu electricitate a fost restabilită pe tot teritoriul țării până în jurul orei 15:40.

Ministrul a mai spus că incidentul arată cât de importante sunt conexiunile electrice cu România, precum Bălți – Suceava, Strășeni – Gutinaș și Vulcănești – Chișinău.

În prezent, Sistemul Electroenergetic Național funcționează normal, consumul de energie se încadrează în limitele estimate și nu a fost nevoie să fie folosită energia de urgență.

„Mulţumim foarte mult operatorilor sistemului electroenergetic din România şi din Ucraina pentru cooperarea şi suportul amplu în depăşirea acestei situaţii. La fel, vreau să mulţumesc şi consumatorilor din R. Moldova pentru înţelegere şi pentru tot suportul pe care l-aţi acordat pentru depăşirea acestei situaţii. Mulţumim frumos!”, a transmis Dorin Junghietu.

Președintele Parlamentului Moldovei, Igor Grosu, a informat, la rândul său, că întreruperile de curent arată cât de important este să existe instituții puternice și să se investească în independența energetică. El a menționat că mulți oameni au stat câteva ore în întuneric, iar ucrainenii trăiesc această situație de aproape patru ani din cauza războiului. Grosu a spus că Rusia distruge vieți și infrastructură, lăsând oamenii în frig și întuneric, și a subliniat că trebuie să apreciem pacea și liniștea din casele noastre.

El a mulțumit tuturor celor care lucrează ca oamenii să aibă lumină și căldură, celor care mențin drumurile practicabile și celor care se ocupă de siguranța cetățenilor.