Sâmbătă, sistemul energetic al Republicii Moldova a fost nevoit să intre în regim de oprire de urgență, ca urmare a problemelor survenite în rețeaua electrică din Ucraina, a informat Ministerul Energiei de la Chișinău. Conform autorităților, scăderea tensiunii pe una dintre liniile electrice a perturbat furnizarea curentului, dar în anumite localități alimentarea a fost deja reluată.

Situația din Ucraina rămâne critică, după luni de atacuri asupra infrastructurii energetice, care au folosit drone, rachete balistice și de croazieră. Capitala Kiev se confruntă cu dificultăți majore, mai ales în contextul iernii, descrisă de oficiali ca fiind cea mai dificilă de la începutul războiului declanșat de Rusia în urmă cu aproape patru ani. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat recent autoritățile locale pentru modul în care gestionează încălzirea și furnizarea energiei în oraș.

Situația a afectat și transportul public, operatorul metroului din Kiev anunțând închiderea temporară a rețelei subterane din cauza penuriei de electricitate.

Ministerul Energiei din Republica Moldova a informat că, din cauza problemelor grave din reţeaua electrică a Ucrainei, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES a scăzut, ceea ce a dus la deconectarea de urgenţă a sistemului electroenergetic. Autorităţile au precizat că operatorul de transport al energiei electrice, Moldelectrica, lucrează la remedierea situaţiei, iar în unele localităţi tensiunea a fost deja restabilită.

Primarul din Chișinău, Ion Ceban, a transmis un apel la calm, anunțând că autoritățile locale au coordonat conectarea generatoarelor și au mobilizat poliția pentru a gestiona traficul. El a subliniat că cetățenii trebuie să rămână calmi și răbdători, în timp ce situația este monitorizată permanent.

„Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația. În multe zone, troleibuzele staționează. Rugăm cetățenii să fie liniștiți și calmi”, a transmis Ion Ceban.

Ministerul Sănătății din Republica Moldova a asigurat că toate instituțiile medicale din zonele afectate funcționează în siguranță, fiind alimentate cu generatoare electrice. Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, continuă fără întreruperi, iar pacienții primesc în continuare asistență medicală.

Și activitatea la frontieră a fost perturbată temporar, alimentarea cu energie fiind întreruptă în mai multe puncte de trecere. Poliția de Frontieră utilizează generatoare și a trecut la proceduri vamale manuale pentru a evita blocarea traversării graniței.