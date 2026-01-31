Directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu, a prezentat progresul investițiilor rutiere cu impact strategic, evidențiind atât provocările tehnice, cât și rolul lor geostrategic.

O noutate importantă este că aceste proiecte nu se vor limita la teritoriul României, ci vor fi extinse și în Republica Moldova și Ucraina, reprezentând o premieră în cooperarea regională în domeniul transporturilor și securității.

Finanțarea prin Programul SAFE implică adaptarea proiectelor de infrastructură astfel încât să permită circulația rapidă și sigură a tehnicii militare grele. Deși pare un proces complex, directorul CNIR, Gabriel Budescu, a subliniat că standardele românești sunt deja compatibile cu cerințele NATO. El a precizat că, din punct de vedere tehnic, provocările nu sunt majore, însă verificările vor fi efectuate cu rigurozitate.

„Ca particularități tehnice nu e foarte mult de observat. Există o singură cerință importantă: autostrada trebuie să corespundă unui normativ european privind circulația convoaielor militare, care, din ce înțeleg de la colegii mei, s-ar încadra și în normativul nostru. Din punct de vedere al structurii, ar respecta ceea ce proiectăm noi în mod curent, dar vrem ca, la faza de proiectare și construcție, să facem o verificare clară, ca să ne asigurăm că această cerință este îndeplinită”, a precizat Budescu.

Structura drumurilor va fi proiectată să suporte tonajul vehiculelor militare grele, o cerință esențială în contextul geopolitic actual, care face din regiunea Moldovei un punct strategic pe harta Europei.

Un element inedit al proiectului este caracterul transfrontalier, impus de Comisia Europeană pentru acordarea finanțării. Autoritățile de la București vor continua lucrările și pe teritoriul Republicii Moldova, nu doar până la granița de pe Prut. Gabriel Budescu a explicat că extinderea a generat inițial numeroase întrebări privind legislația, recepția lucrărilor și asumarea riscurilor. Soluția adoptată a fost includerea costurilor ca sume forfetare, pentru a preveni blocajele birocr

„A existat cerința Comisiei Europene de a demonstra caracterul transfrontalier al proiectului, motiv pentru care ar trebui să includem și lucrări în Republica Moldova. Acesta este elementul de noutate”, a explicat oficialul.

Proiectul include reabilitarea a aproximativ 14 kilometri de drum existent, dar și construcția unui segment nou de autostradă de 4,7 kilometri, alături de un drum de legătură și un nod multimodal.

„Am adăugat și acest segment din Republica Moldova. În rest, cerințele noastre sunt similare cu celelalte loturi”, a completat Budescu.

Presiunea asupra autorităților este ridicată, întrucât pentru a nu pierde finanțarea disponibilă, România trebuie să finalizeze și să închidă toate contractele de execuție până în anul 2027.

Sectiunea Pașcani (Moțca) – Iași – Ungheni este împartită în patru loturi, astfel:

Lot 1 Târgu Neamț (Motca) – Târgu Frumos, 27 km. În licitare, licitație lansată în ianuarie 2025. Constructor desemnat în octombrie 2025: asocierea Danlin XXL – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta, cost: 4,76 miliarde lei, durată proiectare: 10 luni, durată execuție: 3 ani

Lot 2 Târgu Frumos – Lețcani/DN28, 28,6 km. În licitare, licitație lansată în februarie 2025

Lot 3 Lețcani/DN28 – Iași/DN24, 17,70 km. În licitare, licitație lansată în mai 2025

Lot 4 Iași/DN24 – Vamă/Pod Ungheni, 15,47 km. În licitare, licitație lansată în decembrie 2025

Strategia CNIR se concentrează pe prioritizarea inteligentă a tronsoanelor esențiale. Directorul companiei a explicat că primele două loturi au prioritate maximă, în special legătura tronsonului A7 cu Moțca și segmentul care deservește centrul operațional de la Podul Iloaiei, care ar trebui finalizate în maximum 12 luni de la încheierea proiectării.

Totodată, se acordă o atenție specială conexiunii cu podul de la Ungheni.

„La tronsonul patru am prioritizat legătura până la primul nod, aproximativ șapte kilometri, care să deservească podul de la Ungheni. Ideea este ca podul să fie gata și să putem deschide circulația pe el”, a declarat Budescu.

Secțiunea Pașcani – Suceava, proiect derulat de CNAIR, este împărțită în două loturi, astfel:

Lot 1 Pașcani – Roșcani, 33 km. Licitație lansată în iulie 2024. Constructor desemnat în martie 2025: Grupul UMB, cost: 3,06 miliarde lei (fără TVA), durată proiectare: 6 luni, durată construcție: 2 ani.

Lot 2 Roșcani – Aeroport Suceava, 28,97 km. Licitație lansată în august 2024. Constructor desemnat în aprilie 2025: Grupul UMB, cost: 2,86 miliarde lei (fără TVA), durată proiectare: 6 luni, durată construcție: 2 ani.

Ultima secțiune a Autostrăzii Moldova, Suceava – Siret, este împărțită în trei tronsoane, toate construite la profil de drum expres:

Lot 1 Suceava – Darmănești, 18,6 km. Licitație lansata in ianuarie 2026, durată proiectare: 9 luni, durată execuție: 2 ani.

Lot 2 Darmănești – Balcăuți, 24,45 km. Licitatie lansata in ianuarie 2026, durată proiectare: 1 an, durată execuție: 2 ani.

Lot 3 Balcăuți – Siret, 12,65km. Licitatie lansata in ianuarie 2026.

Ultimul dintre loturi, Balcăuți – Vama Siret, prevede, pe lângă realizarea drumului expres, modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei), dar și modernizarea a 15 km din drumul național M19, pe teritoriul Ucrainei.

Orizontul de timp pentru finalizarea completă a proiectului este anul 2030.