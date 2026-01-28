Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis, miercuri, respingerea pe fond a contestației depuse la 13 ianuarie 2026, care viza documentația de atribuire aferentă unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din estul României.

Potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere, hotărârea CNSC confirmă faptul că documentația de atribuire este conformă cu legislația în vigoare și rămâne valabilă exact în forma în care a fost elaborată de CNIR. În urma acestei decizii, procedura de achiziție publică își continuă cursul normal, fără ajustări sau reluări de etape.

Tronsonul 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni este finanțat prin Programul SAFE, fiind considerat un obiectiv strategic atât din punct de vedere al conectivității regionale, cât și al securității și mobilității la granița estică a Uniunii Europene.

Segmentul de autostradă are un rol-cheie în realizarea legăturii rutiere rapide dintre România și Republica Moldova și este parte integrantă a viitoarei conexiuni transfrontaliere peste Prut, la Ungheni.

Procedura de atribuire pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 a fost lansată oficial în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la data de 31 decembrie 2025.

Conform calendarului stabilit inițial, ofertele au fost deschise luni, 26 ianuarie 2026. Pentru contractul cu o valoare estimată de 4,7 miliarde de lei s-au înscris opt asocieri și companii, interesate de unul dintre cele mai mari contracte de infrastructură rutieră lansate în ultimii ani.

Contractul nu vizează doar infrastructura de pe teritoriul României. Acesta include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova, pe direcția Podului peste Prut de la Ungheni, un element de importanță majoră pentru conectarea rețelelor rutiere ale celor două state.

Realizarea acestui tronson este considerată un pas esențial pentru accelerarea integrării infrastructurale dintre România și Republica Moldova și pentru creșterea atractivității economice a regiunii de nord-est.

După decizia CNSC, Compania Națională de Investiții Rutiere va continua evaluarea ofertelor tehnice și financiare depuse. Eventualele contestații ulterioare pot fi formulate doar în condițiile și termenele prevăzute de lege, însă respingerea actualei contestații reduce riscul unor întârzieri majore în atribuirea contractului.

Autoritățile mizează pe finalizarea rapidă a procedurii, astfel încât proiectarea și lucrările să poată începe în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu angajamentele asumate prin finanțarea SAFE.