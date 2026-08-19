Bursa americană intră într-o zonă cu risc mai ridicat. Wall Street se apropie de o perioadă care a adus pierderi în anii electorali de mijloc de mandat

Raliul de pe Wall Street din 2026 nu mai este susținut doar de companiile cu cea mai mare capitalizare. În același timp, însă, evoluția pieței intră într-o perioadă care, potrivit datelor istorice, a fost dificilă în anii electorali de mijloc de mandat din Statele Unite.

Indicele S&P 500 Equal-Weighted a crescut cu aproximativ 15% în 2026, depășind avansul de aproximativ 12% al indicelui standard S&P 500. Diferența dintre cei doi indici este importantă. S&P 500 standard acordă o influență mai mare celor mai mari companii din componența sa, în timp ce versiunea cu ponderare egală atribuie aceeași pondere fiecărei acțiuni. Prin urmare, indicele S&P 500 Equal-Weighted oferă o imagine mai bună asupra evoluției medii a companiilor incluse în S&P 500.

În ultima perioadă, acțiunea medie din indice a avut o evoluție favorabilă. Raliul mai larg al pieței a contribuit inclusiv la revenirea în prim-plan a unora dintre cele mai riscante tranzacții de pe Wall Street, potrivit informațiilor publicate de Yahoo! Finance.

Jonathan Krinsky, strateg tehnic la BTIG, consideră însă că piața intră într-o perioadă calendaristică mai dificilă. Analiza tiparului sezonier mediu al anilor electorali de mijloc de mandat începând din 1990 indică faptul că indicele S&P 500 Equal-Weighted a atins, în medie, un vârf în jurul datei de 18 august, după care a urmat o perioadă dificilă până la jumătatea lunii octombrie.

Sursa menționată a analizat separat datele, comparând randamentele din anii electorali de mijloc de mandat cu cele din toți ceilalți ani începând din 1990. Rezultatul evidențiază o diferență importantă.

În intervalul 18 august – 11 octombrie, indicele S&P 500 cu ponderare egală a înregistrat în anii electorali de mijloc de mandat o scădere medie de aproximativ 6%. În ceilalți ani, randamentul mediu pentru aceeași perioadă a fost practic stabil.

Acest tipar nu înseamnă însă că evoluția calendaristică provoacă automat scăderi pe bursă. Tendințele sezoniere se pot slăbi, pot dispărea sau se pot inversa complet. Un exemplu este strategia cunoscută drept sell in May, care nu a funcționat constant.

De altfel, evoluția efectivă a pieței în 2026 s-a îndepărtat considerabil de tiparul sezonier istoric specific anilor de mijloc de mandat.

Istoricul devine însă mai dificil de ignorat atunci când este analizată evoluția mai multor indici. În aceeași perioadă, între 18 august și 11 octombrie, anii electorali de mijloc de mandat au adus, în medie, pierderi de aproximativ 5% pentru S&P 500, 7% pentru Nasdaq Composite și 8% pentru Russell 2000.

În ceilalți ani, cei trei indici au înregistrat, în medie, randamente cuprinse între stagnare și creștere. Această perspectivă istorică apare într-un moment în care piața americană traversează un context neobișnuit de calm.

Krinsky a remarcat că, în 2026, nu a existat până acum nicio ședință de tranzacționare în care acțiunile în scădere să reprezinte peste 80% din volumul tranzacționat la acțiunile listate la Bursa de la New York.

Într-un an obișnuit sunt înregistrate, în medie, 21 de astfel de zile. În datele analizate de Krinsky pentru ultimii 30 de ani, niciun an nu a avut mai puțin de cinci asemenea ședințe. În 2026, numărul este în continuare zero.

În paralel, Indicele de Volatilitate Cboe (VIX), care măsoară volatilitatea anticipată a indicelui S&P 500 pentru următoarele 30 de zile, s-a menținut în apropierea minimelor înregistrate în acest an.

Astfel, piața intră într-o perioadă care s-a dovedit istoric dificilă fără să fi trecut până acum printr-o presiune generalizată puternică la vânzare și fără să fi existat o cerere ridicată pentru instrumente de protecție împotriva scăderilor.

Combinația dintre evoluția istorică a pieței în această perioadă și calmul neobișnuit din 2026 îl determină pe Krinsky să adopte o poziție mai prudentă pe măsură ce vara se apropie de final.

Analiza sa indică faptul că perioada actuală poate reprezenta un moment potrivit pentru reducerea riscului sau pentru utilizarea unor strategii de acoperire a expunerii la acțiuni, în condițiile în care piața intră într-una dintre perioadele considerate istoric dificile ale anului.

În acest context, performanța solidă înregistrată până acum de piața americană se confruntă cu un test important: dacă tiparele observate în anii electorali de mijloc de mandat se vor repeta, perioada de la jumătatea lunii august până în octombrie ar putea aduce o schimbare semnificativă față de evoluția calmă și ascendentă din prima parte a anului.