Bursele asiatice, pe verde după revenirea Wall Street. Creșteri puternice în Japonia și Coreea de Sud

Bursele asiatice au evoluat în mare parte pe plus vineri dimineață, susținute de revenirea de pe Wall Street și de scăderea cotațiilor petrolului. În Japonia, indicele Nikkei 225 a urcat cu 1,9%, chiar în ziua în care Banca Japoniei a majorat dobânda de referință la 1,25%, cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani.

Indicele Nikkei 225 a avansat cu 1,9%, până la 65.332,57 puncte, după decizia Băncii Japoniei de a ridica rata dobânzii de referință de la 1% la 1,25%.

Majorarea fusese anticipată în mare măsură de piețe și vine după ce Rezerva Federală a SUA a decis, la rândul său, să crească dobânda de politică monetară în această săptămână.

Japonia s-a confruntat și cu presiuni din partea Statelor Unite pentru majorarea ratelor, în contextul preocupărilor legate de deprecierea yenului. Cele două țări au intervenit recent împreună pentru susținerea monedei japoneze, însă efectele acestor acțiuni au fost limitate.

Pe piața valutară, dolarul s-a apreciat până la 157,11 yeni, de la 155,95 yeni. Euro s-a tranzacționat la 1,1487 dolari, comparativ cu 1,1480 dolari anterior.

Evoluția pozitivă nu s-a limitat la Japonia. Kospi, principalul indice al bursei sud-coreene, a crescut cu 2,3%, până la 6.866,83 puncte.

La Hong Kong, Hang Seng a câștigat aproape 0,7%, ajungând la 24.769,80 puncte, iar Shanghai Composite a urcat cu 1%, până la 3.916,08 puncte.

Piața australiană a fost aproape de stagnare. S&P/ASX 200 a pierdut mai puțin de 0,1%, până la 8.731,50 puncte.

Evoluția burselor asiatice a venit după o ședință favorabilă pe Wall Street, unde reducerea prețurilor petrolului și diminuarea presiunilor de pe piața obligațiunilor au permis recuperarea unei părți importante din pierderile precedente.

Indicele S&P 500 a câștigat 1,1%, aceasta fiind doar a doua ședință de creștere din ultimele nouă. Indicele a adăugat 85,95 puncte și a închis la 7.637,76 puncte.

Dow Jones Industrial Average a avansat cu 316,14 puncte, echivalentul a 0,6%, până la 51.778,04 puncte.

Cea mai puternică evoluție dintre principalii indici americani a fost înregistrată de Nasdaq Composite, care a crescut cu 1,7%, respectiv cu 439,87 puncte, până la 26.418,30 puncte.

Revenirea a fost susținută inclusiv de scăderea petrolului, după ce Brent se apropiase de 110 dolari pe baril la începutul săptămânii, pe fondul temerilor privind efectele războiului cu Iranul asupra livrărilor din Orientul Mijlociu.

În tranzacțiile asiatice de vineri, petrolul Brent a pierdut 0,94%, până la 103,83 dolari pe baril. Țițeiul american de referință s-a depreciat cu 0,83%, la 101,06 dolari pe baril.

În pofida corecției recente, petrolul rămâne considerabil mai scump decât la începutul verii, când Brent era cotat în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.

Scăderea din ultimele ședințe a redus însă o parte din presiunile existente asupra piețelor financiare și a contribuit la coborârea randamentelor obligațiunilor americane.

Randamentul titlurilor de Trezorerie SUA cu scadența la zece ani a scăzut la 4,93%, de la 5,01% miercuri seară.

Investitorii continuă să evalueze și efectele deciziei luate miercuri de Rezerva Federală. Fed a majorat rata fondurilor federale cu 0,25 puncte procentuale, aceasta fiind prima creștere a dobânzii în mai bine de trei ani.

Oficialii instituției au indicat și posibilitatea unei noi majorări până la sfârșitul acestui an, în încercarea de a readuce sub control inflația ridicată din Statele Unite.

Decizia a provocat oscilații puternice pe Wall Street. Acțiunile au rămas inițial pe plus după anunțul Fed, pentru ca ulterior să scadă abrupt și să recupereze apoi o parte din pierderi.

Pentru investitori, dobânzile mai ridicate transmit două semnale diferite. Pe de o parte, acestea arată hotărârea Fed de a readuce inflația către obiectivul de 2%. Pe de altă parte, costurile mai mari ale finanțării pot pune presiune asupra evaluărilor acțiunilor și asupra altor active financiare.