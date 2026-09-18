Curs valutar BNR. Euro se întărește în fața leului. Noua cotație din 18 septembrie

Curs valutar BNR, 18 septembrie 2026. Euro a revenit pe creștere în raport cu leul, după scăderea înregistrată în ședința precedentă, și a fost cotat la 5,2644 lei. Dolarul american a avut o evoluție aproape stabilă, în timp ce gramul de aur s-a scumpit puternic, cu peste 9 lei într-o singură zi. Datele din ultimele luni arată, în același timp, că moneda europeană se menține la niveluri ridicate față de începutul anului.

Banca Națională a României a stabilit vineri, 18 septembrie, un curs de 5,2644 lei pentru un euro. Moneda europeană s-a apreciat cu 0,0043 lei față de ziua precedentă, când fusese cotată la 5,2601 lei.

Mișcarea vine după ce joi euro pierduse 0,0036 lei, de la nivelul de 5,2637 lei consemnat miercuri. Astfel, în ultimele trei ședințe, cursul a oscilat într-un interval relativ restrâns, dar a rămas peste pragul de 5,26 lei.

Privită pe o perioadă mai lungă, evoluția este însă mai pronunțată. La 31 decembrie 2025, cursul era de 5,0985 lei/euro, în timp ce media întregului an 2025 s-a situat la 5,0415 lei/euro.

Cotația din 18 septembrie, de 5,2644 lei/euro, depășește și mediile lunare consemnate în perioada de vară.

În august, cursul mediu a fost de 5,2498 lei/euro, după 5,2378 lei în iulie și 5,2417 lei în iunie.

Mai mult, valoarea de vineri este peste maximul consemnat în fiecare dintre aceste trei luni. În august, cea mai ridicată cotație fusese de 5,2589 lei/euro, în timp ce în iunie maximul ajunsese la 5,2592 lei. În iulie, euro nu trecuse de 5,2473 lei.

În cazul dolarului american, variația de vineri a fost mult mai redusă. BNR a stabilit un curs de 4,5839 lei/dolar, cu 0,0005 lei sub nivelul din ședința precedentă.

Joi, 17 septembrie, moneda americană fusese cotată la 4,5844 lei, după ce miercuri se situase la 4,5611 lei.

Raportul euro/dolar indicat în datele zilei a fost de 1,1485 dolari pentru un euro, în creștere cu 0,0011 dolari.

Una dintre cele mai ample variații ale ședinței a fost înregistrată de aur. BNR a stabilit pentru gramul de aur o valoare de 644,7094 lei, în creștere cu 9,4416 lei față de ziua precedentă.

Joi, gramul de aur fusese cotat la 635,2678 lei, după valoarea de 635,6662 lei din 16 septembrie.

Francul elvețian s-a apreciat vineri până la 5,5564 lei, de la 5,5504 lei în ședința precedentă. Creșterea a fost de 0,0060 lei. Cu două zile înainte, pe 16 septembrie, francul fusese cotat la 5,5683 lei.

În schimb, lira sterlină a coborât. Cursul anunțat pentru 18 septembrie este de 6,1267 lei/liră, cu 0,0143 lei mai puțin decât joi, când valoarea fusese de 6,1410 lei. Pe 16 septembrie, lira se situa la 6,1438 lei.

Dintre monedele din regiune, 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4472 lei, cu 0,0029 lei peste nivelul precedent. Zlotul polonez a crescut la 1,2067 lei, cu 0,0010 lei, iar coroana cehă a ajuns la 0,2163 lei, în urcare cu 0,0001 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2617 lei, iar lira turcească la 0,0939 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a stabilit o valoare de 2,9006 lei, în scădere cu 0,0433 lei față de ședința precedentă.

În aceeași zi, valorile ROBOR prezentate pentru principalele scadențe au rămas stabile.

ROBOR la trei luni este de 5,84%, cel la șase luni se situează la 5,92%, iar ROBOR la 12 luni este de 5,98%. Pentru toate cele trei scadențe, datele din 18 septembrie indică o variație zero.

În ceea ce privește IRCC trimestrial, valoarea aferentă primului trimestru din 2026 este de 5,56%. Pentru comparație, indicatorul fusese de 5,58% în trimestrul al patrulea din 2025 și de 5,68% în trimestrul al treilea al anului trecut.