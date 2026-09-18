Casa de Pensii, acuzată că a greșit la recalcularea pensiilor. Cine sunt cei care au coordonat procesul

Recalcularea pensiilor de la 1 septembrie 2024 este pusă sub semnul întrebării după un raport al Curții de Conturi, care indică mai multe erori privind stabilirea și plata unor drepturi de pensie. Sunt vizate pensii pentru limită de vârstă, pensii ale agricultorilor, pensii de invaliditate și pensii de urmaș.

Potrivit informațiilor prezentate în raport, problemele identificate au afectat un număr important de pensionari și au generat diferențe între sumele stabilite și cele care ar fi trebuit acordate în funcție de datele existente.

Recalcularea a fost coordonată politic de Simona Bucura-Oprescu, ministru al Muncii în perioada 9 iulie 2023 – 23 iunie 2025. În perioada în care a ocupat această funcție, ea a avut un rol important în comunicarea publică referitoare la procesul de recalculare care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

Este foarte important de menționat faptul că raportul Curții de Conturi indică mai multe categorii de erori și diferențe financiare rezultate după recalcularea pensiilor.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 2.100.000 de pensionari cu pensii pentru limită de vârstă ar fi primit decizii de recalculare care au stabilit sume mai mici decât cele rezultate din contribuțiile luate în calcul. În unele situații, diferența menționată ajunge la 2.100 de lei.

O altă categorie identificată în raport este reprezentată de 574.060 de pensionari care ar fi primit sume mai mari după recalculare, deși, potrivit documentului citat, nu existau contribuții care să justifice integral aceste valori.

În cazul pensiilor de invaliditate, au fost indicate plăți greșite în valoare de 60.000.000 de lei. Raportul mai menționează și probleme legate de pensiile provenite din sistemul agricol.

Astfel, Casa de Pensii ar fi supraevaluat cheltuielile și plățile efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 20.079.030 de lei. Situația ar fi fost determinată de nepreluarea punctajelor aferente stagiilor de cotizare din sistemul agricol.

Și recalcularea pensiilor de urmaș a generat diferențe. În această categorie au fost identificate erori estimate la 500.000 de lei, potrivit datelor prezentate în material.

Simona Bucura-Oprescu a ocupat funcția de ministru al muncii din 9 iulie 2023 până la 23 iunie 2025. Recalcularea pensiilor de la 1 septembrie 2024 a fost una dintre principalele măsuri gestionate de Ministerul Muncii în perioada respectivă.

Bucura-Oprescu este absolventă a specializării Finanțe Bănci de la Universitatea din Craiova. Ea a urmat și un curs în Afaceri Interne la Academia de Poliție „Ioan Cuza”.

Fostul ministru a mai urmat cursuri la Colegiul Național de Apărare și la Academia de Informații „Mihai Viteazul”. În materialul inițial sunt menționate și informații despre bunurile familiei sale. Newsweek a relatat că Simona Bucura-Oprescu deține un autoturism Mercedes GLC achiziționat în 2019, pentru care valoarea de piață indicată pentru un model nou este de 50.000-60.000 de euro.

Tot potrivit informațiilor din material, soțul acesteia deține două puști, cu o valoare totală indicată de 12.000 de euro, și este angajat la Agenția pentru Egalitate de Șanse.

În perioada în care a fost aplicată recalcularea pensiilor, Casa Națională de Pensii Publice era condusă de Daniel Baciu. Acesta ocupa funcția de președinte al instituției din anul 2020, după ce fusese numit de premierul Ludovic Orban.

În august 2024, înainte de intrarea efectivă în plată a pensiilor recalculate, Daniel Baciu declara: „Procesul de recalculare a pensiilor presupune şi dublări reale ale pensiilor. Precizez ca legea este una eminamente liberală pentru că încurajează munca şi contributivitatea”.

Anterior numirii la conducerea Casei Naționale de Pensii Publice, Baciu a fost director executiv al Casei Județene de Pensii Dolj. Mandatul său la conducerea Casei Naționale de Pensii Publice s-a încheiat în mai 2025.

În perioada în care a condus instituția, Baciu a ocupat și o poziție în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială Elie Carafoli – I.N.C.A.S. București, ca reprezentant al Ministerului Muncii. El a făcut parte și din Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice din Râmnicu Vâlcea, potrivit celor relatate de newsweek.ro.

Potrivit informațiilor prezentate, Casa de Pensii a primit termen până la sfârșitul anului pentru remedierea problemelor identificate în urma verificărilor. Actualul șef al Casei de Pensii a avut o poziție oficială referitoare la cifrele prezentate de Curtea de Conturi și a contestat datele indicate în raport.

Problemele semnalate vizează inclusiv pensiile recalculate de la 1 septembrie 2024, pentru care trebuie operate modificările necesare acolo unde au fost constatate diferențe.

Datele prezentate în raport acoperă mai multe categorii de pensii și indică diferențe atât în defavoarea unor pensionari, cât și în cazul unor plăți mai mari decât cele rezultate din contribuțiile luate în calcul.