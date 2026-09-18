Peste jumătate din energia electrică produsă în UE vine din surse regenerabile. Energia solară, pe primul loc

Peste jumătate din energia electrică produsă în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026 a provenit din surse regenerabile. Ponderea a ajuns la 54,1%, ușor sub nivelul de 54,3% înregistrat în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Eurostat. Energia solară a avut cea mai mare contribuție la producția de electricitate regenerabilă.

În perioada aprilie-iunie 2026, sursele regenerabile au reprezentat 54,1% din energia electrică generată în Uniunea Europeană.

Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, când ponderea era de 54,3%, datele indică o scădere ușoară, de 0,2 puncte procentuale.

Datele se referă la ponderea surselor regenerabile în producția netă de energie electrică și nu la ponderea acestora în consumul brut de electricitate, indicator pentru care Eurostat utilizează o metodologie diferită.

Cea mai importantă contribuție la producția de electricitate din surse regenerabile a venit din energia solară. Aceasta a reprezentat 41,6% din totalul electricității regenerabile produse în UE în trimestrul al doilea.

Ponderea energiei solare a crescut semnificativ față de aceeași perioadă din 2025, când se situa la 37%.

Energia eoliană s-a situat pe poziția a doua, cu 27,7%, iar hidroenergia a reprezentat 22,6% din producția regenerabilă.

Alte 7,7% au provenit din combustibili regenerabili, iar energia geotermală și celelalte surse au cumulat 0,4%.

Diferențele dintre statele membre rămân considerabile. Cea mai mare pondere a electricității produse din surse regenerabile a fost înregistrată în Letonia, unde aceasta a ajuns la 97,7% în trimestrul al doilea din 2026. Producția regenerabilă a țării s-a bazat în principal pe energie hidroelectrică și solară.

Danemarca s-a situat pe locul următor, cu o pondere de 94,3%, susținută în principal de energia eoliană.

În Croația, sursele regenerabile au reprezentat 92,2% din producția netă de electricitate, hidroenergia având contribuția principală.

La polul opus s-au aflat Slovacia, Cehia și Malta.

Slovacia a înregistrat cea mai redusă pondere dintre statele UE, de 19,8%. În Cehia, energia electrică din surse regenerabile a reprezentat 20,9% din producție, iar în Malta procentul a fost de 24,5%.

Eurostat precizează că, în calculul acestui indicator, energia solară cuprinde atât producția fotovoltaică, cât și producția de electricitate solară termică. În cazul hidroenergiei, pomparea pură este exclusă din calcul.