Tesla pregătește o investiție de proporții în Bulgaria. Trei locații apar în planul de stocare a energiei

Tesla ar urma să intre pe piața din Bulgaria prin trei proiecte importante de stocare a energiei, planificate în Stara Zagora, Tvarditsa și Veliko Tărnovo. Informația a fost prezentată de fostul deputat GERB Delyan Dobrev, care a declarat că producătorul american a ajuns la acorduri pentru investiții în sectorul energetic bulgar.

Potrivit acestuia, Bulgaria a ajuns în ultimul an să ocupe o poziție de lider mondial în domeniul stocării energiei, valoarea totală a investițiilor din acest sector fiind estimată la peste 3 miliarde de euro.

Fostul deputat a afirmat că mai mult de 90% din capitalul investit provine de la antreprenori și companii bulgare. Sute de firme locale ar fi investit în sisteme de stocare a energiei, contribuind la dezvoltarea rapidă a acestui segment al pieței.

„Am menționat o investiție de aproape 3 miliarde de euro. Aceasta reprezintă 3% din PIB-ul Bulgariei . Și asta într-un singur sector, pe parcursul unui singur an”, a mai declarat Dobrev.

Potrivit lui Dobrev, volumul investițiilor în stocarea energiei poate contribui la transformarea Bulgariei într-un centru energetic pentru Europa Centrală și de Est. El a făcut referire la interconectarea piețelor de energie electrică din regiune și la posibilitatea transferului de energie între state.

„Electricitatea nu cunoaște granițe; circulă liber între națiuni”, a spus Dobrev, precizând că prețurile energiei electrice de pe piața liberă sunt, în general, apropiate în regiune, de la Grecia până la Ungaria.

Creșterea capacității de stocare îi permite Bulgariei, potrivit declarațiilor sale, să valorifice diferențele de preț care apar pe parcursul aceleiași zile. Atunci când energia electrică este foarte ieftină, aceasta poate fi importată din țările vecine și stocată pentru a fi utilizată sau exportată ulterior, în perioadele în care cererea și prețurile cresc.

„Bulgaria a devenit inima acestei regiuni: în timpul zilei, importăm electricitate din țările vecine la prețuri apropiate de zero, o stocăm și apoi o exportăm seara, chiar și în Ungaria”, a spus Dobrev.

Fostul deputat estimează că extinderea sistemelor de stocare va contribui la reducerea prețurilor la electricitate în regiune, iar efectele ar urma să devină mai vizibile în anul următor. El a precizat că dezvoltarea acestor sisteme este legată direct de existența unor surse de producție a energiei electrice.

Dobrev a declarat că el și colegii săi au purtat discuții avansate cu Tesla și că au fost încheiate acorduri pentru trei proiecte de mari dimensiuni destinate stocării energiei în Bulgaria.

Investițiile sunt planificate în Stara Zagora, Tvarditsa și Veliko Tărnovo. Potrivit declarațiilor sale, proiectul din Veliko Tărnovo ar urma să se numere printre cele mai mari investiții de stocare a energiei din Europa.

„Suntem mândri că am convins una dintre cele mai mari companii din lume, care deține cea mai bună tehnologie de stocare a energiei electrice, că merită să faci o astfel de investiție în Bulgaria ”, a declarat Dobrev.

El a subliniat că dezvoltarea capacităților de stocare nu poate fi separată de producția de energie regenerabilă. Sistemele de stocare au nevoie de electricitate generată din alte surse pentru a putea fi încărcate și utilizate ulterior.

„Nu poți stoca electricitate dacă nu există nimeni care să o genereze”, a spus Dobrev, solicitând continuarea sprijinului guvernamental pentru proiectele de energie regenerabilă.

Dobrev a remarcat și schimbarea semnificativă a atitudinii Bulgariei față de energia regenerabilă în ultimii 15 ani. În perioada 2010-2012, proiectele solare și eoliene erau asociate cu costuri considerate ridicate.

În perioada în care a ocupat funcția de ministru al energiei, Dobrev a spus că s-a numărat printre cei care au încercat să oprească sau să limiteze dezvoltarea unor asemenea proiecte, tocmai din cauza costurilor pe care le presupuneau la acel moment.

Potrivit fostului ministru, condițiile economice s-au schimbat considerabil între timp. Energia solară și cea eoliană oferă în prezent o parte dintre cele mai ieftine surse de electricitate, în timp ce sistemele de stocare pot permite utilizarea energiei produse atunci când aceasta este disponibilă.

„Cu alte cuvinte, menținerea prețurilor la electricitate la un nivel scăzut necesită două lucruri: proiecte eoliene și solare și sisteme de stocare”, a spus Dobrev.

El a comparat și perioadele necesare pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de infrastructură energetică. Proiectele de stocare pot fi construite într-un interval relativ scurt, perioada de construcție fiind, în general, cuprinsă între șase și 12 luni.

Pentru proiectele solare, durata este de obicei de aproximativ doi ani, în timp ce investițiile în energie eoliană necesită aproximativ trei până la patru ani de dezvoltare înainte de finalizarea proiectului.

În cazul centralelor nucleare, perioada de dezvoltare este mult mai lungă. Dobrev a estimat că acestea necesită, de regulă, cel puțin 10 până la 15 ani și presupun investiții substanțial mai mari.

El a susținut, de asemenea, că producția de energie nucleară ajunge, în cele din urmă, să aibă un cost semnificativ mai mare pe megawatt comparativ cu proiectele mai noi care combină energia regenerabilă și sistemele de stocare.

Dobrev a legat dezvoltarea producției regenerabile de extinderea capacităților de stocare și de rolul Bulgariei pe piața regională de energie electrică. Potrivit declarațiilor sale, această combinație permite utilizarea energiei ieftine atunci când este disponibilă și furnizarea de electricitate către piețele vecine în perioadele în care cererea este mai ridicată.