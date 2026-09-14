Energia electrică se scumpește puternic în Europa. România ajunge la 656 de euro/MWh

Prețurile energiei electrice pe Piața pentru Ziua Următoare au urcat puternic în Europa, iar România nu face excepție. Prețul mediu pentru energia livrată astăzi este de 238 de euro/MWh pe piața românească, în creștere cu 43%, în timp ce într-unul dintre intervalele de seară cotația ajunge la 656 de euro/MWh.

Creșterile sunt vizibile pe cea mai mare parte a continentului. Germania, cel mai mare consumator de energie electrică din Europa, înregistrează un preț mediu de 257 de euro/MWh, cu 73% peste nivelul zilei precedente.

Diferența este amplă chiar dacă termenul de comparație este o zi de duminică, atunci când consumul și prețurile sunt în mod tradițional mai reduse.

În Europa Centrală, prețurile se situează în general în jurul valorii de 250 de euro/MWh. Niveluri ușor mai mari sunt consemnate în Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, în timp ce Austria și Slovenia se situează puțin sub acest prag, potrivit datelor prezentate de e-nergia.ro.

Scumpirile sunt vizibile și pe piețele europene care în mod obișnuit înregistrează prețuri mai reduse. În sudul Scandinaviei, cotațiile au ajuns la 197 de euro/MWh, iar în sudul Norvegiei și Suediei sunt raportate niveluri de aproximativ 270 de euro/MWh.

Franța, cel mai mare producător de energie electrică de pe continent datorită flotei sale nucleare, a trecut la rândul său de pragul de 200 de euro/MWh.

Situația este similară în Peninsula Iberică, o altă regiune caracterizată în mod tradițional prin prețuri mai scăzute. Cotațiile din această zonă se apropie acum de 200 de euro/MWh.

În acest context, România se situează sub Germania în ceea ce privește prețul mediu al zilei. Piața locală înregistrează 238 de euro/MWh, după o creștere de 43%.

Bulgaria înregistrează un nivel mai redus, de 193 de euro/MWh, iar în Grecia prețul ajunge la 187 de euro/MWh. Diferențele indică, potrivit analizei e-nergia.ro, că fluxurile de energie din această parte a pieței europene cuplate se îndreaptă dinspre sud către centrul continentului.

Mult mai ridicat este însă prețul maxim înregistrat în România. Acesta ajunge la 656 de euro/MWh, echivalentul a 3.449 de lei/MWh, în intervalul 20:45–21:00.

În acel moment, România importă prin PZU energie din Bulgaria la o putere de peste 2.100 MW și exportă către Ungaria la aproape 1.600 MW.

Fluxurile arată astfel că energia se îndreaptă către centrul Europei. În același interval, prețul energiei electrice din Germania ajunge la aproximativ 740 de euro/MWh.

Cauza exactă a situației nu este deocamdată clară. E-nergia.ro precizează că informațiile disponibile indică existența unei probleme în Germania, care determină această piață să importe cantități mari de energie.

Evoluțiile de pe piețele naționale sunt interconectate prin mecanismul european de cuplare. Piața pentru Ziua Următoare este cuplată la nivelul Uniunii Europene, iar stabilirea prețurilor și a fluxurilor transfrontaliere se realizează simultan prin algoritmul Euphemia.

Participanții introduc ofertele de cumpărare și vânzare, iar algoritmul le centralizează și ia în calcul inclusiv capacitățile disponibile pentru schimburile transfrontaliere. În acest mecanism, energia tinde să circule din piețele unde prețurile sunt mai mici către cele în care prețurile sunt mai ridicate.