EXCLUSIV Dan Andronic: „Se cam termină banii pentru tot”. Jurnalistul avertizează că România se confruntă cu cel puțin 3 crize

Jurnalistul și analistul politic Dan Andronic, moderatorul podcastului „Hai România”, și invitatul său, Adrian Severin, fost ministru de Externe, discută astăzi despre securitatea și economia României, în contextul schimbărilor de putere la nivel mondial. Temele anunțate includ extinderea BRICS, reducerea dependenței de dolar, competiția pentru resursele și rutele comerciale arctice, precum și conflictul din Yemen și atacurile Houthi din Marea Roșie. Discuția urmărește implicațiile acestor evoluții pentru România, de la securitate și dependența energetică a Europei până la întârzierile de aprovizionare și presiunile asupra prețurilor.

Dan Andronic a deschis emisiunea prezentând un anunț atribuit Ministerului Apărării Naționale privind exercițiul MOBEX 2026, programat între 14 și 18 septembrie în Neamț, Suceava și Botoșani. Potrivit moderatorului, acesta urmărește verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, cu participarea rezerviștilor și a instituțiilor statului.

Jurnalistul a insistat asupra apropierii celor trei județe de graniță și a pus pregătirile militare în contextul dificultăților externe și interne:

„Tocmai am primit un anunț care se pupă perfect cu titlul „Români, puneți-vă centurile, urmează impactul”. Ministerul Apărării Naționale a anunțat exercițiul de mobilizare MOBEX 2026 pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, în perioada 14–18 septembrie, simultan în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Deci, mai pe la graniță, ca să zic așa. Mai pe la graniță, în condițiile în care, ce să vă zic, oricum, lucrurile, evident, nu merg într-o direcție bună. Vedeți cu ochii voștri ceea ce se întâmplă în lumea largă și simțiți în buzunarul vostru ceea ce se întâmplă în România”, a spus Dan Andronic.

Moderatorul a enumerat războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu și ofensiva Houthi, menționând și reuniunea BRICS. În evaluarea sa, aceste evoluții se suprapun peste un blocaj guvernamental care împiedică deciziile economice:

„Pentru că în România suntem… Cred că am depășit patru luni de zile de când nu avem guvern, nu avem… un prim-ministru capabil și apt să semneze hotărâri de guvern, care să pregătească o rectificare bugetară și care să rezolve problemele grave din economie. În condițiile în care suntem într-o policriză, deci avem cel puțin trei crize care se desfășoară simultan și care ne afectează, pentru că, așa, pe planeta asta poți să găsești foarte multe lucruri care contează, dar nu toate te afectează. Noi avem războiul din Ucraina, conflictul din zona Orientului Mijlociu, acum ofensiva Houthi, reuniunea BRICS”, a afirmat jurnalistul.

Andronic a comparat alegerea județelor din apropierea frontierei cu organizarea unor exerciții în Harghita și Covasna. El nu a stabilit însă dacă localizarea indică o amenințare concretă, admițând și posibilitatea unui exercițiu obișnuit.

Dan Andronic l-a criticat pe Nicușor Dan pentru întârzierea desemnării unui premier și a invocat o intervenție a lui Traian Băsescu din seara precedentă. Moderatorul a susținut că lipsa unei decizii politice se prelungește într-un moment în care finanțarea cheltuielilor publice ar deveni problematică:

„Deci, în România, avem un președinte care, așa cum spunea și Traian Băsescu aseară, pare că nu se hotărăște să nominalizeze un prim-ministru. În condițiile în care, la sfârșitul lunii septembrie, se cam termină banii pentru tot. Se cam termină banii pentru… medicamente, se cam termină banii pentru plata facturilor la energie, pentru salarii, iar Nicușor Dan se ține de nunți. Ar fi momentul să ia taurul de coarne și să se gândească dacă România asta, totuși, n-are nevoie de un prim-ministru”, a declarat Andronic.

Jurnalistul a enumerat medicamentele, facturile la energie și salariile printre cheltuielile pentru care anticipează dificultăți. Afirmațiile reprezintă evaluarea sa asupra situației bugetare.

El a prezentat apoi scenariul unei nominalizări respinse de Parlament, urmate de o nouă propunere și de perspectiva anticipatelor:

„Deci, dacă ar nominaliza un prim-ministru și ar pica în Parlament, ar putea să iasă după aia să spună: „Măi, oameni buni, eu mai nominalizez încă unul singur, după care declanșez anticipate.” În caz de anticipate, ce se întâmplă? Lucrurile sunt destul de evidente”, a spus analistul politic.

În acest scenariu, Andronic a estimat că AUR ar putea obține aproximativ 40–43%, iar intrarea SOS sau a unei alte formațiuni cu orientare apropiată ar modifica raportul de forțe. El a comparat situația cu cea din Suedia, unde, potrivit relatării sale, diferența dintre opoziție și guvern era de circa trei mandate, în așteptarea voturilor din străinătate.

Adrian Severin a propus ca discuția să pornească de la caracterul posibil obișnuit al exercițiului, subliniind necesitatea activităților de pregătire. El a comentat ironic absența Vasluiului dintre județele implicate, apoi a avansat o interpretare legată de comportamentul autorităților:

„Bun, deci putem să spunem că e vorba de un exercițiu de rutină. Pe de altă parte, mai facem o jumătate de pas și spunem că este iarăși o formă de mimetism al guvernării românești, care, dacă vede că toată Europa, tot NATO, toată lumea se pregătește de război, trebuie și noi să ne pregătim de război”, a afirmat Severin.

Fostul ministru a relatat că prieteni din Elveția i-ar fi descris exerciții care presupuneau oprirea circulației pe autostrăzi, într-un scenariu al aterizării unor avioane rusești. El a ironizat această ipoteză prin referiri la Wilhelm Tell și la transportarea banilor și lingourilor în Elveția.

Severin a pus apoi problema adversarului pentru care s-ar pregăti România, folosind ironic exemplul Republicii Moldova:

„Când or veni rușii să aterizeze pe autostrăzile din Elveția, nu se știe. Deci, sigur că am putea să considerăm și în acest fel. Altfel, ce ați vrea să spunem? Să spunem că noi ne pregătim în mod real pentru un război? Cu cine? Cu Republica Moldova. E singura armată pe care cred că am putea-o înfrânge dacă ne pregătim serios, dacă ne pregătim serios. Și atunci, sigur că merită să ne pregătim, întrucât, dacă vom fi atacați direct de peste Prut, să fim gata de o replică ucigătoare. Dacă însă vin alții e foarte problematic…”, a spus invitatul.

El și-a exprimat îndoiala că asemenea exerciții ar asigura rezistența în fața unui adversar mai puternic.

Adrian Severin a explicat că planificarea militară presupune examinarea tuturor ipotezelor, inclusiv a celor improbabile, folosind exemplul unui atac din Laponia. În opinia sa, exercițiul de mobilizare nu rezolvă singur problemele de securitate.

Fostul ministru a evocat discuții din organizații internaționale despre asocierea pregătirii militare cu eforturile de prevenire a conflictelor:

„În aceste jocuri de război ești obligat să iei în considerare toate ipotezele, și cele mai fanteziste. Nu contează că e improbabil să te atace laponii, dar tu te pregătești și pentru această posibilitate, această ipoteză. Deci, sigur că trebuie să ne pregătim, dar nu mi se pare că prin această mobilizare rezolvăm mare lucru. Acum, că știți celebra maximă latină, „Si vis pacem, para bellum”, dacă vrei pace, pregătește-te de război, sigur că da, dar noi, acum câțiva ani, în diverse organizații internaționale, spuneam „Si vis pacem, para pacem”, dacă vrei pacea, pregătește-te de pace, ceea ce nu excludea pregătirea de război, dar implica împletirea pregătirilor de război cu metode, cu politici de natură să propage pacea, să permită pacea, să evite războiul”, a afirmat Severin.

Invitatul a precizat că această abordare include menținerea unei armate pregătite și dotate. El a invocat și opiniile unor generali americani despre evitarea războaielor: